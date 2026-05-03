Νεότερα στοιχεία για την ειρηνευτική πρωτοβουλία που υπέβαλε το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω Πακιστάν, έρχονται στη δημοσιότητα, με σκοπό τη μετατροπή της εκεχειρίας σε μόνιμη λήξη των συγκρούσεων μέσα σε 30 ημέρες.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, το ιρανικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές φάσεις και στοχεύει στην εκτόνωση της έντασης και την αποφυγή νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Βασικός πυλώνας της πρότασης είναι η δέσμευση μη επιθετικότητας, η οποία θα επεκτείνεται και στο Ισραήλ, ώστε να αποτραπεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στο πρώτο στάδιο προβλέπεται η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των θαλάσσιων διαύλων στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων και τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση την αρχή της «μη αποθήκευσης».

Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει αμοιβαία δέσμευση αποχής από επιθετικές ενέργειες: οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα αποφεύγουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και των συμμάχων του, ενώ η Τεχεράνη θα δεσμεύεται να μην προβαίνει σε επιθετικές κινήσεις.

Η πρόταση της Τεχεράνης απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αποσυναρμολόγησης της πυρηνικής της υποδομής ή καταστροφής των εγκαταστάσεών της. Παράλληλα, προβλέπει σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης δεσμευμένων κεφαλαίων.

Στην τρίτη και τελική φάση, το Ιράν εισηγείται την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας που θα καλύπτει το σύνολο της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλέξουν ανάμεσα σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, μετά την προειδοποίηση Τραμπ ότι ενδέχεται να απορρίψει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό της σύγκρουσης.

«Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης είναι περιορισμένο» και ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε “μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία”» ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ιρανικό «τελεσίγραφο» αναφορικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό λιμανιών, αλλά και σε «αλλαγή τόνου» από πλευράς Κίνας, Ρωσίας και Ευρώπης έναντι της Ουάσινγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός πειρατής στον κόσμο που έχει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίσουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να δείτε τα αεροπλανοφόρα σας και τις δυνάμεις σας να καταλήγουν στον τάφο» ανέφερε μέσω X ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών, ο οποίος τον Μάρτιο τοποθετήθηκε στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Από την πλευρά του, ερωτηθείς από δημοσιογράφους το προηγούμενο βράδυ, ο Τραμπ απέφυγε να αποσαφηνίσει τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Αν (οι Ιρανοί) φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό θα δούμε», δήλωσε. «Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

Πηγή: Al Jazeera

