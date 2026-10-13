Ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας με τις μαθητικές διαδηλώσεις, στην Αλβανία φοιτητές συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις με εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα.
Έντονα επεισόδια παρουσιάστηκαν και στη γείτονα χώρα με τους φοιτητές να πετούν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας στα Τίρανα και τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης σε πολλές προσαγωγές.
Και στην Αλβανία τα αιτήματα των φοιτητών είναι ίδια. Υποστελέχωση στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οικονομική στήριξη και οι προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.
Μάλιστα, ορισμένοι διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τις ανισότητες και την κυβέρνηση.
«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος επειδή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό», είπε διαδηλώτρια, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει βαθιά κοινωνική αδικία και χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών στη χώρα.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου έγραψε στο Facebook: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση. Η ρίψη λίθων, οι επιθέσεις σε θεσμούς και στην κρατική αστυνομία, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται η νεολαία».
Την ίδια ώρα στη Γαλλία, μαθητές λυκείου συνεχίζουν επί εβδομάδες τον αποκλεισμό των σχολείων απαιτώντας αύξηση του αριθμού των διδασκόντων και καλύτερες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι υπερπλήρεις αίθουσες υπονομεύουν την εκπαίδευση.
Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ