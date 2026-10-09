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Οι αναρτήσεις της νεαρής παρουσιάστριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, αναδεικνύοντας τη δημοφιλία της στο διαδίκτυο.

Η Ρουστέμ, η οποία αναδείχθηκε Μις Υφήλιος Αλβανία το 2024, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην αθλητική τηλεόραση, τη νομική και το μόντελινγκ.

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης λόγω φημών για σχέση με τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Μίλος Κέρκεζ.

Οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες αναφορές, ενώ η ίδια διατηρεί ισχυρή παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα social media.

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Τον γύρο των social media έκανε η εμφάνιση της 21χρονης Αλβανίδας αθλητικής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Φραντσέσκα Ρουστέμ, κατά τη διάρκεια της κάλυψης του αγώνα της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο για το Nations League. Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο.

Η νεαρή παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ένα κοντό μαύρο φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Οι φωτογραφίες της διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο να ξεχωρίζει: σε αυτό ποζάρει κρατώντας μικρόφωνο και έχοντας το ένα πόδι ακουμπισμένο πάνω σε μια ποδοσφαιρική μπάλα.

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«Το αγαπημένο σας κορίτσι των σπορ, πάντα σε αποστολή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία έγινε γρήγορα viral. Το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ξεπέρασε τις 3 εκατομμύρια προβολές, ενώ, σύμφωνα με story που ανάρτησε η ίδια, σχετικά posts στο X (πρώην Twitter) είχαν συγκεντρώσει περίπου 2 εκατομμύρια προβολές.

Arnavut spor spikerinin maç öncesi hazırlığı. pic.twitter.com/sxuinGP8kB October 7, 2026

Ποια είναι η Φραντσέσκα Ρουστέμ

Η Φραντσέσκα Ρουστέμ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005 στο Δυρράχιο της Αλβανίας και έχει καταφέρει, σε νεαρή ηλικία, να γίνει γνωστή στο κοινό της χώρας της. Εκτός από τη δημοσιογραφία και την τηλεοπτική παρουσίαση, σπουδάζει Νομική και ασχολείται με το μόντελινγκ.

Το 2024 αναδείχθηκε Μις Υφήλιος Αλβανία, ανοίγοντας στη συνέχεια ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, αυτή τη φορά στον χώρο της αθλητικής τηλεόρασης. Έχει συμμετάσχει σε εκπομπές όπως οι «Procesi Sportiv» και «Top Arena», ενώ συνεργάστηκε και με την πλατφόρμα DigitAlb, στην εκπομπή «KUQeZI», η οποία ήταν αφιερωμένη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αλβανίας και στην πορεία της προς την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στην ίδια εκπομπή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην ποδοσφαιριστές Ρέντι Γιούπι και Έρος Γκρέζντα.

Η παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης επεκτείνεται και πέρα από την τηλεόραση. Έχει βρεθεί στην κριτική επιτροπή της αλβανικής εκπομπής «She’s on Top», ενώ έχει ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας στο Top Albania Radio την εκπομπή «Përtej Topit». Στο πλαίσιο της εκπομπής φιλοξενεί αθλητές, μουσικούς και άλλα γνωστά πρόσωπα.

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Οι φήμες για σχέση με ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ

Παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα, η προσωπική ζωή της Φραντσέσκα Ρουστέμ έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία και το εξωτερικό.

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Το 2024, δημοσιεύματα τη συνέδεσαν με τον Αλβανό τραγουδιστή Μπουτρίντ Ιμέρι. Η ίδια, ωστόσο, διέψευσε τις σχετικές φήμες, ξεκαθαρίζοντας ότι μεταξύ τους υπήρχε μόνο φιλική σχέση.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει και για μια προηγούμενη σχέση της, αποκαλύπτοντας ότι επέλεξε να χωρίσει όταν ανακάλυψε πως ο σύντροφός της την απατούσε.

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Στις αρχές του 2026, το όνομά της επανήλθε στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά εξαιτίας δημοσιευμάτων που την ήθελαν να συνδέεται με τον Μίλος Κέρκεζ, ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Οι σχετικές αναφορές βασίστηκαν σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο στους λογαριασμούς τους στο Instagram, τις οποίες σχολίασαν ουγγρικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η Ρουστέμ ούτε ο Κέρκεζ έχουν επιβεβαιώσει ότι διατηρούν ερωτική σχέση.

Η παρουσία της στα social media

Η Φραντσέσκα Ρουστέμ διαθέτει σημαντικό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της στο Instagram να έχει περισσότερους από 653.000 ακολούθους.

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Μέσα από τις δημοσιεύσεις της μοιράζεται στιγμιότυπα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, τηλεοπτικά γυρίσματα και αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και εικόνες από ταξίδια και την προσωπική της καθημερινότητα. Συχνά δημοσιεύει, επίσης, φωτογραφίες από επαγγελματικές φωτογραφίσεις και δημόσιες εμφανίσεις της.

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