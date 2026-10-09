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Αναφορές για εκρήξεις και ήχους που έμοιαζαν με ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας καταγράφηκαν στην ανατολική Τεχεράνη, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το αντιπολιτευόμενο μέσο Iran International.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για ισχυρούς κρότους στην περιοχή Τεχεράνπαρς, στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα.

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Την ίδια ώρα, ο λογαριασμός Vahid Online μετέφερε πληροφορία από πηγή, σύμφωνα με την οποία προηγήθηκε μια δυνατή έκρηξη και στη συνέχεια ακούστηκαν πυρά από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με επιπλέον μαρτυρία, η δραστηριότητα των αντιαεροπορικών συστημάτων διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι παρατήρησε καπνό στον ουρανό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις, ούτε εάν το περιστατικό συνδέεται με κάποια επίθεση. Οι πληροφορίες προέρχονται από μαρτυρίες κατοίκων και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι αναφορές καταγράφονται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις πληροφορίες για διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Explosion heard in eastern Tehran.

(Unknown source)

By @limondar0 pic.twitter.com/rtUsbExOGN — Open Source Intel (@Osint613) October 9, 2026