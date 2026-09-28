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Οι ένοικοι ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις πριν από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, η οποία ανάγκασε πολλούς από αυτούς να διαφύγουν από την κεντρική είσοδο ή να αναζητήσουν καταφύγιο στην ταράτσα.

Οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν τον έλεγχο στο κτήριο επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ατυχήματος από εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου.

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Τεράστια καταστροφή προκλήθηκε στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία από την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο.

Σύμφωνα με ενοίκους ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις από το ισόγειο και η φωτιά επεκτάθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα.

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Ένας εξ αυτών, που μένει στο ρετιρε είπε πως «γύρω στις 04:30 το πρωί ούρλιαζε μία γυναίκα ”φωτιά”. Την ώρα που άνοιξα την πόρτα άρχισαν να ανεβαίνουν τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοί γιατί νόμιζαν ότι θα σωθούν, από τους καπνούς. Εγώ φώναζα κατεβείτε προς τα κάτω προς την έξοδο».

Όπως τόνισε, «η φωτιά ξεκίνησε από το μαγαζί που είναι καφέ-ναργιλέ. Έχουν πάρει φωτιά όλα τα διαμερίσματα μέχρι τον τρίτο όροφο. Μια γυναίκα έμαθα ότι άκουσε ότι έγιναν 3 εκρήξεις από το μαγαζί. Τα ακριβή αίτια θα τα βρουν οι αρμόδιοι».

Μιλώντας στον Ant1 πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο των πυροσβεστών.

Άλλοι κάτοικοι αναφέρον πως πριν από την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε ισχυρός κρότος. Μια γυναίκα είπε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Σε περίπου μισή ώρα η φωτιά είχε επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρο το κτήριο.

«Κοιμόμουν όταν ξέσπασε η φωτιά, με τον άνδρα μου βγήκαμε στο μπαλκόνι. Ενημέρωσα τους ενοίκους και βγήκαμε από την είσοδο. Είχε φωτιά αριστερά, περάσαμε μέσα από τις φλόγες» περιέγραψε μια αλλη ένοικος του κτηρίου που, σύμφωνα με την ίδια, έχει 15 διαμερίσματα. «Ειναι τραγικό, αγχώθηκα αλλά ήμουν με τον άνδρα μου» κατέληξε η γυναίκα.

Μερικοί από τους ενοίκους κατάφεραν να βγουν από το κτίριο μόνοι τους, χρησιμοποιώντας την κεντρική είσοδο. Άλλοι, εξαιτίας των πυκνών καπνών, οδηγήθηκαν στην ταράτσα προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

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Οι συγκεκριμένοι ένοικοι απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες, οι οποίοι τους συνόδευσαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Σημειώνεται πως στην ίδια καφετέρεια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό 37χρονο Αλβανό τον Φεβρουάριο του 2023. Θύτης ήταν ομοεθνής του που διαπληκτίστηκε με άλλους Αλβανούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης.

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