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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμόνης.

Πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους της πολυκατοικίας ενώ κάτοικοι αναφέρουν πως πριν την φωτιά ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη.

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Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα αφου χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτήριο.

Στην ίδια καφετέρεια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό 37χρονο Αλβανό τον Φεβρουάριο του 2023. Θύτης ήταν ομοεθνής του που διαπληκτίστηικε με άλλους Αλβανούς.

Μαρτυρίες

Ένοικος του κτήρίου, που μίλησε στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα.

Κάτοικοι κάνουν επίσης λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτήριο.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.