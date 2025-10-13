Θριαμβευτική υποδοχή επεφύλαξαν οι Ισραηλινοί στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση 20 ομήρων από τη Χαμάς. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στην Κνεσέτ, κήρυξε «το τέλος της εποχής του τρόμου» και χαρακτήρισε την εκεχειρία «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον αποκάλεσε «τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ», ενώ πλήθος πολιτών φώναζε το όνομά του στην Πλατεία των Ομήρων.

PM NETANYAHU: I have to tell you, I've seen a lot of American presidents. I've seen a lot in the time that I've been here, and I've been here quite a lot of time."



"I've never seen anyone move the world so quickly, so decisively, so resolutely as our friend, President Donald J.…

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ εξέπληξε όταν προσέφερε δύο φορές στο Ιράν —χώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει τέσσερις μήνες πριν— τη δυνατότητα διαλόγου για τον τερματισμό δεκαετιών εχθρότητας. Η πρόταση όμως δεν βρήκε θετική ανταπόκριση.

Το ακροατήριο χειροκρότησε θερμά όταν αναφέρθηκε στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων και στις αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν βασικές ιρανικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, υπήρχαν προφανείς διαφορές απόψεων σχετικά με το μέλλον της Γάζας και το αν η εκεχειρία θα οδηγήσει πράγματι σε βιώσιμη ειρήνη. Ο Νετανιάχου κράτησε επιφυλακτική στάση, αρνούμενος να δεσμευτεί για την επόμενη ημέρα αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς είχε επιστρέψει μόνο τα λείψανα τεσσάρων από τους 28 ομήρους που είχαν πεθάνει.

Ο Τραμπ, ωστόσο, παρέμεινε αισιόδοξος, κάνοντας χιούμορ για τον Νετανιάχου («δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος, αλλά αυτό τον κάνει σπουδαίο»), και μίλησε για τις συνομιλίες του απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Πούτιν.

Χωρίς σχέδιο για ανοικοδόμηση, μόνο γενικολογίες

Στην ομιλία του, όπως αναφέρουν οι New York Times, δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στην ανοικοδόμηση της Γάζας ή στο μέλλον των Παλαιστινίων, ενώ περιορίστηκε στο να επαινέσει την ισχύ του Ισραήλ και να ζητήσει οικονομική συμμετοχή από αραβικά και ευρωπαϊκά κράτη για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Παρά τις επευφημίες, υπήρξαν και διαμαρτυρίες: δύο αριστεροί βουλευτές απομακρύνθηκαν από την Κνεσέτ επειδή κρατούσαν πινακίδες που έγραφαν «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη!». Ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά: «Ήταν πολύ αποτελεσματικό».

Ο βουλευτής Αϊμάν Οντέ δήλωσε αργότερα ότι «οι ομιλίες αυτές δεν θα απαλλάξουν τον Νετανιάχου από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς την καταστροφή των τριών βασικών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, δεν θα ήταν δυνατή η απελευθέρωση των ομήρων. «Απομακρύναμε ένα μεγάλο σύννεφο από τη Μέση Ανατολή και από το Ισραήλ», είπε, απορρίπτοντας την ιδέα ότι το Ιράν θα επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

