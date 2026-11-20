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Η 52η διοργάνωση του Salzburger Christkindlmarkt υποδέχεται επισκέπτες από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως την 1η Ιανουαρίου 2027, στην Παλιά Πόλη του Σάλτσμπουργκ, η οποία έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η παραδοσιακή χειροτεχνία, η εορταστική μουσική και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης, με θέμα «Η χριστουγεννιάτικη αγορά που αγγίζει τις καρδιές».

Το παγκοσμίως γνωστό Christmas market Salzburger Christkindlmarkt άνοιξε τις πύλες του για την εορταστική περίοδο του 2026 στο Σάλτσμπουργκ, τη γενέτειρα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Με φόντο τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό του Σάλτσμπουργκ και την πλατεία Residenzplatz, η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά θεωρείται μία από τις ομορφότερες και ιστορικότερες της Ευρώπης. Οι ρίζες της φτάνουν στο 1491, όταν πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Σάλτσμπουργκ η λεγόμενη «Tandlmarkt». Στη σημερινή της μορφή λειτουργεί από το 1974.

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Η αγορά βρίσκεται στην καρδιά της Παλιάς Πόλης του Σάλτσμπουργκ, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, κάτω από το επιβλητικό φρούριο Hohensalzburg.

Διαθέτει 96 παραδοσιακά πράσινα ξύλινα περίπτερα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν χειροποίητα διακοσμητικά, ξύλινα παιχνίδια, κεριά, κοσμήματα, κεραμικά, χριστουγεννιάτικα στολίδια και τοπικές γαστρονομικές λιχουδιές.

Με κεντρικό σύνθημα «Η χριστουγεννιάτικη αγορά που αγγίζει τις καρδιές», η φετινή διοργάνωση δίνει έμφαση στην παραδοσιακή χειροτεχνία, στα τοπικά έθιμα και στις ανθρώπινες συναντήσεις. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ντόπιους τεχνίτες, να ανακαλύψουν χειροποίητα προϊόντα και να απολαύσουν την εορταστική ατμόσφαιρα.

Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα έθιμα και δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 100 δωρεάν μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών είναι καθημερινές συναυλίες χορωδιών μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Σάλτσμπουργκ, παραδοσιακή μουσική με χάλκινα πνευστά από τους γύρω πύργους, παρελάσεις των Krampus και Perchten, καθώς και εμφανίσεις του Χριστουγεννιάτικου Παιδιού του Σάλτσμπουργκ (Christkind) μαζί με τους αγγέλους του.

Ο συνδυασμός της μουσικής, των τοπικών παραδόσεων και της εντυπωσιακής μπαρόκ αρχιτεκτονικής δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πατινάζ στον πάγο στην κοντινή πλατεία Mozartplatz, όπου λειτουργεί καθημερινά το παγοδρόμιο «Eiszauber am Mozartplatz», έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη αγορά μετατρέπεται σε εορταστική αγορά για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με διήμερο πρόγραμμα μουσικής και ψυχαγωγίας για την υποδοχή του 2027.

Η 52η διοργάνωση του Salzburger Christkindlmarkt θα παραμείνει ανοιχτή καθημερινά από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως την 1η Ιανουαρίου 2027, στις πλατείες Domplatz και Residenzplatz, στο ιστορικό κέντρο του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία.