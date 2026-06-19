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Ένα θανατηφόρο στέλεχος γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται σε απομακρυσμένα νησιά κοντά στην Ανταρκτική έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στην τοπική άγρια πανίδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 13.000 μικρών φώκιας, καθώς και πιγκουίνων και θαλάσσιων πτηνών, σύμφωνα με ερευνητές.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το Australian Antarctic Program τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο αποκάλυψαν «σοκαριστικές» εικόνες με κουφάρια νεογνών φώκιας διάσπαρτα στις γκρίζες ηφαιστειακές ακτές των νησιών Heard και McDonald, όπως ανέφερε ο Jarrod Hodgson, ανώτερος ερευνητής του οργανισμού.

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Τα ευρήματα έχουν δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό BioRxiv, ωστόσο δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους.

Bird flu kills more than 75% of baby seals on remote Australian island, study finds https://t.co/y5t9T0GMyo June 18, 2026

Τα νησιά αυτά, που βρίσκονται περίπου 4.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ηπειρωτικής Αυστραλίας, αποτελούν εδώ και χρόνια ένα απομονωμένο καταφύγιο αναπαραγωγής για πτηνά και θαλάσσια θηλαστικά. Η θνησιμότητα στα μικρά των νότιων ελεφαντόφωκων εκτιμάται ότι έφτασε το 76% σε πληθυσμό περίπου 17.000 νεογνών που γεννήθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σε μία περιοχή, το ποσοστό θανάτων άγγιξε το 97%.

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη από τις έρευνές μας είναι ποια ήταν η επίδραση στον αναπαραγωγικό ενήλικο πληθυσμό των νότιων ελεφαντόφωκων», δήλωσε ο Hodgson.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο έδειξαν επίσης ότι αρκετές εκατοντάδες ενήλικοι βασιλικοί πιγκουίνοι στα νησιά Heard έχουν πεθάνει, με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι η θνησιμότητα είναι υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα.

A deadly strain of bird flu sweeping through remote islands near Antarctica has devastated the native wildlife population, killing an estimated 13,000 seal pups, as well as penguins and seabirds, researchers say. https://t.co/QVDhXwdFsI pic.twitter.com/XBWrpClHpp Advertisement June 19, 2026

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν παρόμοιο μοτίβο με άλλα υποανταρκτικά νησιά, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι ελεφαντόφωκες έχουν πληγεί περισσότερο», πρόσθεσε ο McInnes, ο οποίος είναι και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης της ομάδας.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι ο ιός H5 της γρίπης των πτηνών πιθανότατα μεταφέρθηκε στα νησιά μέσω άγριας ζωής από τα γαλλικά υποανταρκτικά νησιά Crozet, που βρίσκονται 1.800 χιλιόμετρα μακριά, και εκτιμάται ότι έφτασε γύρω στον Αύγουστο του 2025.

Με πληροφορίες από CNN.com

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