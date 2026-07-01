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Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οδηγώντας τους επιστήμονες στον σχεδιασμό εργαστηριακής συνθετικής παραγωγής της δραστικής ουσίας.

Η συλλογή των ουσιών από το φυσικό περιβάλλον κρίθηκε μη βιώσιμη, καθώς θα μπορούσε να διαταράξει το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.

Η ερευνητική ομάδα προχωρά σε συνεργασίες με εξειδικευμένα ινστιτούτα για την περαιτέρω ανάπτυξη του πιθανού φαρμάκου.

Παρά τη μακρά διαδικασία των δοκιμών, η ανακάλυψη αποτελεί σημαντικό βήμα στην αναζήτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων κατά του καρκίνου.

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Ένας μικροσκοπικός θαλάσσιος οργανισμός που ζει στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας νέας θεραπείας κατά του μελανώματος, της πιο επιθετικής μορφής καρκίνου του δέρματος, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα πρώτα αποτελέσματα ερευνητικής ομάδας από το University of South Florida (USF) χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι τοξίνες που παράγουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί φαίνεται ότι εξουδετερώνουν καρκινικά κύτταρα χωρίς να προκαλούν σοβαρές παρενέργειες.

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Οι επιστήμονες επέστρεψαν πρόσφατα από αποστολή 6 εβδομάδων στην Ανταρκτική, όπου συνέλεξαν δείγματα από ασκίδια (sea squirts), θαλάσσια ασπόνδυλα που αναπτύσσονται στα παγωμένα νερά της περιοχής. Οι φυσικές τοξίνες που παράγουν τα βακτήρια τα οποία ζουν σε συμβίωση με αυτούς τους οργανισμούς λειτουργούν ως μηχανισμός άμυνας απέναντι στους θηρευτές, όμως οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Το μικροσκοπικό θαλάσσιο είδος Synoicum adareanum – φωτο αρχείου – Πηγή: iSTOCK

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι οι ουσίες αυτές εξάλειψαν κύτταρα μελανώματος χωρίς να βλάψουν τα ίδια τα ζώα. Ωστόσο, απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες της δραστικής ουσίας ώστε να πραγματοποιηθούν νέες προκλινικές δοκιμές και στη συνέχεια, εφόσον αποδειχθεί η ασφάλειά της, να ξεκινήσουν κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια, με στόχο τη συνθετική παραγωγή της ουσίας, καθώς η συλλογή της από το φυσικό περιβάλλον δεν είναι βιώσιμη και θα μπορούσε να διαταράξει το ευαίσθητο οικοσύστημα της Ανταρκτικής.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων τοξινών με στόχο τη δημιουργία ενός νέου φαρμάκου κατά του μελανώματος θα συνεχιστεί πλέον σε εργαστηριακό επίπεδο. Μέρος της έρευνας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, στο πλαίσιο συνεργασιών που έχει αναπτύξει η ερευνητική ομάδα με το Desert Research Institute και το Scripps Institution of Oceanography.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι περισσότερα από τα μισά εγκεκριμένα φάρμακα παγκοσμίως προέρχονται από φυσικές ενώσεις. Αν και η πορεία μέχρι τη δημιουργία ενός εγκεκριμένου αντικαρκινικού φαρμάκου είναι μακρά και απαιτεί πολυετείς δοκιμές, η συγκεκριμένη ανακάλυψη θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην αναζήτηση νέων θεραπειών για το μελάνωμα.

(Με πληροφορίες από Guardian)