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Παρά τη χρήση ειδικού θερμικού εξοπλισμού, η μπαταρία του ρομπότ εξαντλήθηκε μετά από τρία χιλιόμετρα, αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Ο διοργανωτής του αγώνα, Όλιβερ Γουάνγκ, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για την πρώτη συμμετοχή ανθρωποειδούς ρομπότ στη συγκεκριμένη απαιτητική διοργάνωση αντοχής.

Το περιστατικό ανέδειξε τους περιορισμούς της σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας κατά τη λειτουργία της σε ακραία φυσικά περιβάλλοντα με πολικές θερμοκρασίες.

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Ανταρκτική έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή ένα ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο επιχείρησε να συμμετάσχει σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες αντοχής στον κόσμο, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό. Ο λόγος ήταν η εξάντληση της μπαταρίας του, η οποία το ανάγκασε να διακόψει την προσπάθειά του πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Πρόκειται για το ρομπότ με την ονομασία Qestr, το οποίο πήρε μέρος την περασμένη Κυριακή 8 Νοεμβρίου στον υπερμαραθώνιο Antarctic Ice Ultra, μια διοργάνωση που πραγματοποιείται σε ένα από τα πιο ακραία και αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη.

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Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Qestr βρέθηκε στην αφετηρία μαζί με 24 ανθρώπους δρομείς, καλούμενο να αντιμετωπίσει πολικές συνθήκες και θερμοκρασίες που έφταναν τους -24 βαθμούς Κελσίου.

A humanoid robot joined runners in freezing conditions to take part in a marathon in Antarctica https://t.co/O1OKlUqgVj November 9, 2026

Η ακραία θερμοκρασία και η μπαταρία σταμάτησαν το ανθρωποειδές ρομπότ

Παρά την ειδική προετοιμασία και το θερμικό μπουφάν με το οποίο είχε εξοπλιστεί για να προστατευτεί από το πολικό ψύχος, το ανθρωποειδές ρομπότ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Antarctic Ice Ultra.

Η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρία χιλιόμετρα, καθώς η μπαταρία του άδειασε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον αγώνα.

Το βίντεο από τη συμμετοχή του έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο. Σε αυτό, το Qestr καταγράφεται να περπατά στο χιονισμένο τοπίο της Ανταρκτικής, φορώντας το ειδικό προστατευτικό μπουφάν του, ενώ γύρω του απλώνονται τεράστιες εκτάσεις καλυμμένες από πάγο και χιόνι.

Η πρώτη συμμετοχή ανθρωποειδούς ρομπότ στον Antarctic Ice Ultra

Όπως δήλωσε ο διοργανωτής του αγώνα, Όλιβερ Γουάνγκ, ήταν η πρώτη φορά που ένα ανθρωποειδές ρομπότ συμμετείχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

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Η παρουσία του Qestr αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη δοκιμή των δυνατοτήτων της σύγχρονης ρομποτικής τεχνολογίας, καθώς κλήθηκε να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, οι 24 άνθρωποι που συμμετείχαν στον αγώνα συνέχισαν κανονικά την προσπάθειά τους, καλύπτοντας αποστάσεις που έφταναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα.

Η αποτυχία του Qestr να συνεχίσει μετά τα πρώτα τρία χιλιόμετρα ανέδειξε τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η σύγχρονη τεχνολογία σε ακραία φυσικά περιβάλλοντα. Τουλάχιστον στην περίπτωση του Antarctic Ice Ultra, η ανθρώπινη αντοχή αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις δυνατότητες ενός προηγμένου ανθρωποειδούς ρομπότ.

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