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Οι επιστήμονες αποδίδουν την κατάρρευση αυτής της αποικίας στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί τη μετανάστευση του κριλ, που αποτελεί τη βασική τροφή των συγκεκριμένων πτηνών, προς νοτιότερες περιοχές.

Αντιθέτως, ο πληθυσμός των πιγκουίνων macaroni στο ίδιο νησί παρουσίασε αύξηση, καθώς το είδος αυτό εμφανίζει μεγαλύτερη διατροφική ευελιξία και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κριλ.

Η εν λόγω πληθυσμιακή μεταβολή αποτελεί ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα της Ανταρκτικής, καθιστώντας πιθανή την ένταξη των πιγκουίνων chinstrap στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών.

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Η μεγαλύτερη αποικία πιγκουίνων σε νησί της Ανταρκτικής έχασε τα 2/3 του πληθυσμού της μέσα σε 15 χρόνια, σύμφωνα με νέα έρευνα που καταδεικνύει την κλιματική αλλαγή ως τον κύριο παράγοντα αυτής της αλλαγής.

Η μεγαλύτερη αποικία πιγκουίνων σε απομακρυσμένο νησί έχασε τα 2/3 του πληθυσμού της μέσα σε 15 χρόνια

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη της Βρετανικής Υπηρεσίας Έρευνας της Ανταρκτικής (BAS), ο πληθυσμός των πιγκουίνων του είδους chinstrap στο απομακρυσμένο ηφαιστειακό νησί Ζαβοντόφσκι μειώθηκε από 550.000 σε 200.000 μεταξύ 2011 και 2025, δηλαδή σχεδόν κατά 2/3 (63%).

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Ο επικεφαλής της μελέτης και οικολόγος της BAS, καθηγητής Νόρμαν Ράτκλιφ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. «Ακόμη και κατά την έρευνα πεδίου, είδαμε τεράστιες εκτάσεις με εντελώς άδειες φωλιές εκεί όπου κάποτε κατακλύζονταν από πουλιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

The largest penguin colony in the world has long lived on a remote volcanic island choked with toxic fumes, about 2500 kilometers west of Argentina in the South Atlantic Ocean. But this tiny landmass, called Zavodovski Island, doesn’t hold that title any longer. The total number of breeding birds has declined more than 40% in 15 years, scientists find. The most likely cause is #ClimateChange, the researchers say, which appears to have made the krill the penguins feed on scarcer. Learn more: https://t.co/i5ky6CcUyZ October 7, 2026

Οι ερευνητές, οι οποίοι ταξίδεψαν για 15 ημέρες με πλοίο ώστε να φτάσουν στο απομονωμένο νησί, χρησιμοποίησαν drones, αεροφωτογραφίες και συσκευές εντοπισμού GPS για να διεξαγάγουν την έρευνα πεδίου. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών επηρεάζει αρνητικά την πληθυσμιακή σύνθεση των πιγκουίνων.

Η απώλεια της βασικής διατροφής των πιγκουίνων

Ειδικότερα, η θέρμανση των υδάτων εκτοπίζει προς τα νότια το κριλ, το μαλακόστρακο που αποτελεί τη σχεδόν αποκλειστική τροφή των πιγκουίνων. Κατά συνέπεια, τα πουλιά μένουν χωρίς τροφή και δεν μπορούν να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες, επειδή δεν μετακινούνται σε νέες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο νησί καταγράφεται ότι ο πληθυσμός των πιγκουίνων macaroni αυξήθηκε από τις 338.000 το 2011 στις 433.000 το 2025, ξεπερνώντας πλέον σε αριθμό τους chinstraps.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η διατροφή αυτών των πιγκουίνων διαφοροποιείται και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κριλ. Πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή αλλαγή στη σύνθεση κοινότητας πιγκουίνων που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία μόνο τοποθεσία στην Ανταρκτική.

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Ταυτόχρονα, αποτελεί απόδειξη για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής τόσο σε μοναδικά και ευαίσθητα οικοσυστήματα όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, όπως εξήγησε ο Πίτερ Φρέτγουελ, ερευνητής της Βρετανικής Υπηρεσίας Έρευνας της Ανταρκτικής (BAS).

A remote island near Antarctica is no longer home to the world’s largest penguin colony as climate-driven changes to ocean food chains likely devastated its once-thriving inhabitants and caused a "population collapse," researchers said Wednesday. https://t.co/mWdAR9YwOC — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

Το Ζαβοντόφσκι ανήκει στις νήσους South Sandwich, ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος βόρεια της Ανταρκτικής. Αποτελεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και φιλοξενεί το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού των πιγκουίνων chinstrap.

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Οι δυσκολίες της έρευνας πεδίου

Το νησί βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.200 μιλίων (2.000 χλμ.) από τον πλησιέστερο ανθρώπινο οικισμό και θεωρείται ένα από τα πιο απομακρυσμένα και δύσκολα μέρη στον κόσμο για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου.

Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη που παρατηρείται και αλλού στην Ανταρκτική, μπορεί να οδηγήσει τους πιγκουίνους chinstrap στην κατηγορία «Κινδυνεύον» του Κόκκινου Καταλόγου Απειλούμενων Ειδών της IUCN.

«Τα νησιά South Sandwich βρίσκονται μακριά από κάθε ανθρώπινη παρουσία και φιλοξενούν σχεδόν το ένα τρίτο των πιγκουίνων chinstrap στον κόσμο – αλλά ούτε αυτοί μπορούν να ξεφύγουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο Πίτερ Φρέτγουελ.

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