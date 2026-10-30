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Την παρουσία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, εξετάζει η αστυνομία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

Ο Έπσταϊν φέρεται να είχε επισκεφθεί τη βασιλική κατοικία το 1999, συνοδευόμενος από την Γκισλέιν Μάξγουελ, έπειτα από πρόσκληση που φέρεται να είχε απευθύνει ο τότε πρίγκιπας Άντριου.

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Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, δηλώνοντας: «Έχουμε λάβει πληροφορίες και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες όμως βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο».

Παράλληλα, διευκρίνισε: «Όλες οι έρευνες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, με τις ανάγκες των θυμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες για έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Όπως είχε αποκαλύψει η Daily Express, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται καταγγελίες για παράνομη διακίνηση γυναικών, οι οποίες φέρεται να μεταφέρονταν στο βασιλικό κτήμα της Σκωτίας. Μάλιστα, φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να απεικονίζουν τον Άντριου και τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης στο κτήμα.

Το κάστρο Μπαλμόραλ, στα Χάιλαντς της Σκωτίας, αποτελεί ιδιοκτησία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από το 1852, όταν αγοράστηκε από τη βασίλισσα Βικτωρία και τον πρίγκιπα Αλβέρτο. Εκεί πέθανε το 2022, σε ηλικία 96 ετών, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην αφαίρεση τόσο του πριγκιπικού τίτλου όσο και του τίτλου του δούκα από τον αδελφό του, εξαιτίας των δεσμών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.