Οι αρχές του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης την Τρίτη,-πέμπτη ημέρα των διαμαρτυριών και των επεισοδίων που ξέσπασαν λόγω των μαζικών εφόδων και συλλήψεων μεταναστών. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών αν και τα επεισόδια έχουν σε σημαντικό βαθμό υποχωρήσει. Την ίδια στιγμή η κόντρα του κυβερνήτη της Καλιφόρνια με τον Ντόναλντ Τραμπ για την εντολή του περί ανάπτυξης Εθνοφρουράς, κλιμακώνεται ενώ διαδηλώσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις με τον Ρεπουμπλικάνο Κυβερνήτη του Τέξας μάλιστα να δίνει εντολή ανάπτυξης της Εθνοφρουράς ενόψει αυτών.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια πάντως, Γκάβιν Νιούσομ ζήτησε προσέφυγε δικαστικά ζητώντας έκτακτη απόφαση που θα μπλοκάρει την ανάπτυξη των 4.000 και πλέον Εθνοφρουρών που πλέον έχουν αναλάβει δράση υποστηρίζοντας ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων καθώς καθώς πραγματοποιούσαν συλλήψεις. Όπως υποστηρίζει ο Νιούσομ, η παρουσία της Εθνοφρουράς το μόνο που κάνει είναι και κλιμακώνει και την κοινωνική αναταραχή. Ο δικαστής επέλεξε όμως να μην αποφανθεί αμέσως, όπως αναφέρει το Associated Press, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ αρκετές ημέρες για την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εθνοφρουράς πριν από τον ορισμό σχετικής ακρόασης την Πέμπτη.

Σημειώνεται πως ο Νιούσομ έχει προσφύγει νομικά και κατά της απόφασης Τραμπ να δώσει εντολή κινητοποίησης της Εθνοφρουράς. Η Εθνοφρουρά κάθε πολιτείας υπάγεται στον Κυβερνήτη αυτής και υπάρχουν συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις που ο πρόεδρος μπορεί να το πράξει που φαίνεται να μην ισχύουν στην περίπτωση του Λος Άντζελες.

Η δε απόφαση για την κινητοποίηση της Εθνοφρουράς φέρνει τον στρατό πιο κοντά στην εμπλοκή του σε δράσεις επιβολής του νόμου, όπως οι απελάσεις, όπως έχει υποσχεθεί ο Τραμπ στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνησή του. Η Εθνοφρουρά έχει την εξουσία να κρατά προσωρινά άτομα που επιτίθενται σε αστυνομικούς, αλλά τυχόν συλλήψεις θα γίνονται από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Στο μεταξύ, η ένταση των διαδηλώσεων φαίνεται να μειώνεται ενώ το τελευταίο 24ωρο έγιναν 96 συλλήψεις ατόμων που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το κέντρο του Λος Άντζελες όπου νωρίτερα είχαν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις. Όπως μετέδωσαν ΜΜΕ, άλλοι 14 άνθρωποι συνελήφθησαν διότι τους βαραίνουν υποψίες για λεηλασίες, και τρεις για αντίσταση κατά της αρχής καθώς προσάγονταν, για επίθεση με θανατηφόρο όπλο και φθορές περιουσίας.Δυο αστυνομικοί που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες έλαβαν εξιτήρια, κατά τα ίδια δημοσιεύματα.

Στο μεταξύ η κόντρα Τραμπ-Νιούσομ λαμβάνει πλέον πολύ ευρύτερες διαστάσεις καθώς σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια που λέγεται πως προαλείφεται για υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, φάνηκε πως δεν απευθυνόταν μόνο στους Καλιφορνέζους αλλά σε όλη τη χώρα.

Κατά την άποψη του κυβερνήτη, η πολιτεία του βρίσκεται υπό πολιορκία από τον Λευκό Οίκο: εκτεταμένες επιδρομές κατά της μετανάστευσης, απειλές για παρακράτηση ομοσπονδιακών κονδυλίων για την εκπαίδευση και τώρα, χιλιάδες στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες ενάντια στη θέλησή του.

Ο Νιούσομ ξεκάθαρα προειδοποίησε, όπως τονίζει το BBC, πως εάν ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ασκήσει την εκτελεστική του εξουσία στην Καλιφόρνια, αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε οποιαδήποτε άλλη πολιτεία που σημαίνει πως ό,τι συμβαίνει τώρα στην Καλιφόρνια μπορεί να είναι μια μια πολιτικά καθοριστική στιγμή για εξελίξεις πέραν και πάνω από αυτή.

