Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο και κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι απορρίπτει ευκαιρίες ειρήνευσης με τη Ρωσία.

«Αν θέλετε πραγματικά να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, πείτε στον Πούτιν να μας παραχωρήσει 60 ημέρες πλήρους εκεχειρίας —και εμείς θα τις διοργανώσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε αποκλειστική συνέντευξη στον Τζόναθαν Καρλ, στην εκπομπή «This Week» του ABC News.

Advertisement

Advertisement

❗️🇺🇦 Ukraine will hold elections only if Russia agrees to a 60-day ceasefire — Zelensky https://t.co/wn6lsZXqiD — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) October 11, 2026

«Με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, είναι ευθύνη της δικής μας κοινωνίας, του δικού μας λαού να επιλέξει έναν άλλο ηγέτη», επεσήμανε. Πού οφείλεται η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο; «Αν οι Ρώσοι θέλουν να μην κάνουμε επιθέσεις στα διυλιστήριά τους, ζητάμε από τον Πρόεδρο Τραμπ να μην τους επιτρέπει να επιτίθενται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πραγματοποιούμε πλήγματα στις ενεργιακές σας υποδομές. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία».