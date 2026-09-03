Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Φράνκο Μαλόσο κατασκεύασε ένα ψευδές αρχαίο θέατρο κοντά στο Αρκουνιάνο της Ιταλίας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά για να εξαπατήσει τους επισκέπτες του.

Ο ίδιος παρουσιαζόταν ως ξεναγός και υποστήριζε ψευδώς ότι το οικοδόμημα αποτελούσε αρχαιολογικό μνημείο ηλικίας δύο χιλιάδων ετών.

Οι αρχές αποκάλυψαν την απάτη το 2016, οδηγώντας τον Μαλόσο σε δικαστική καταδίκη για φυλάκιση είκοσι οκτώ μηνών και καταβολή προστίμου.

Παρά την απόφαση για κατεδάφιση του χώρου, το οικοδόμημα παραμένει στη θέση του, καθώς οι τοπικές αρχές αρνούνται να καλύψουν το κόστος της απομάκρυνσής του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Ένα μαγευτικό μέρος». «Ένας κόσμος πέρα από τον χώρο και τον χρόνο». «Μοναδικό στον πλανήτη». Οι επισκέπτες του «αρχαίου θεάτρου» κοντά στο Αρκουνιάνο, στο Βένετο της βόρειας Ιταλίας, δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους στις κριτικές τους στο TripAdvisor. Σε ένα πράγμα, μάλιστα, είχαν απόλυτο δίκιο: το θέατρο ήταν πράγματι μοναδικό. Μόνο που δεν ήταν αρχαίο.

Δεν το είχαν χτίσει οι αρχαίοι Έλληνες, όπως υποστήριζε ο ιδιοκτήτης του. Ούτε οι Ρωμαίοι. Το είχε κατασκευάσει ένας σύγχρονος Ιταλός, ο οποίος κατάφερε επί χρόνια να παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο οικοδόμημα ως αρχαιολογικό μνημείο και να χρεώνει έως και 40 ευρώ την είσοδο.

Advertisement

Advertisement

Ο φύλακας που ήταν και ο δημιουργός

Ο Φράνκο Μαλόσο εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης, φύλακας και ξεναγός του χώρου. Σε ορισμένες διαδικτυακές κριτικές περιγραφόταν ως «ευγενικός φύλακας» και «εξαιρετικός και γλαφυρός αφηγητής».

Μόνο που είχε ένα σημαντικό μυστικό: το «αρχαίο» θέατρο ήταν δικό του δημιούργημα.

Ο Μαλόσο, ο οποίος αυτοχαρακτηριζόταν «ερασιτέχνης αρχαιολόγος», δημιούργησε σε έναν γραφικό λόφο έναν χώρο έκτασης σχεδόν 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Έφτιαξε κερκίδες και σκαλοπάτια, πρόσθεσε κολόνες και γύψινα αγάλματα και έσκαψε μια τεχνητή λίμνη.

Στη συνέχεια φρόντισε όλα αυτά να αποκτήσουν την κατάλληλη «πατίνα» του χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι κερκίδες κατασκευάστηκαν από σύγχρονους εργάτες με μηχανήματα, χρησιμοποιώντας πέτρα που είχε μόλις εξορυχθεί στην Απουλία και τσιμέντο. Ένας τοίχος αντιστήριξης είχε, μάλιστα, καλυφθεί στην κορυφή με φελιζόλ.

Κι όμως, στους επισκέπτες παρουσιάζονταν ως κατάλοιπα ενός θεάτρου ηλικίας περίπου 2.000 ετών.

Advertisement

Η ιστορία ήταν το μισό της απάτης

Ο Μαλόσο δεν αρκέστηκε στην κατασκευή.

Έδωσε στον χώρο διαφορετικά ονόματα, οργάνωσε ξεναγήσεις, φιλοξένησε συναυλίες και παραστάσεις και προσπάθησε να πείσει τις τοπικές αρχές ότι το «μνημείο» θα μπορούσε να αποτελέσει επικερδή τουριστική επένδυση.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν η ιστορία.

Advertisement

Γιατί ένα καλό παραμύθι μπορεί να κάνει ακόμη και το τσιμέντο να μοιάζει αρχαίο.

Ο Μαλόσο υποστήριζε ότι το θέατρο είχε κατασκευαστεί από αρχαίους Έλληνες. Για έναν επισκέπτη χωρίς ειδικές γνώσεις, η αφήγηση, σε συνδυασμό με το σκηνικό, μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ενός χαμένου αρχαιολογικού θησαυρού.

Advertisement

Για κάποιον, ωστόσο, που γνώριζε στοιχειωδώς την αρχαία ιστορία, οι αντιφάσεις ήταν εμφανείς.

Το κτίσμα είχε σχήμα βεντάλιας, άρα επρόκειτο για θέατρο και όχι για αμφιθέατρο. Βρισκόταν περίπου 80 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, παρά το όνομα που παρέπεμπε σε αυτήν. Η περίφημη «Πύλη των Αγγέλων» δεν υπήρχε σε καμία ιστορική πηγή.

Και υπήρχε ακόμη ένα πρόβλημα: οι αρχαίοι Έλληνες δεν ίδρυσαν αποικίες τόσο βόρεια στην Ιταλία.

Advertisement

«Διαβολικό» και «τρομερό»

Οι τοπικές αρχές άρχισαν να εξετάζουν την υπόθεση το 2016 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους παρέπεμψαν τον χώρο στην αρμόδια υπηρεσία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Advertisement

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο του τοπικού συμβουλίου κληρονομιάς και στελέχη της ειδικής μονάδας των Καραμπινιέρι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χρειάστηκε μόλις μία ημέρα.

Η απάτη ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, τόσο προφανής ώστε δεν απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος για να αποκαλυφθεί.

Advertisement

Ο αντισυνταγματάρχης Τζουζέπε Μαρσέλια, επικεφαλής της μονάδας στη βόρεια Ιταλία, χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματικά αισχρή».

«Από όλους τους εγκληματίες, οι πλαστογράφοι είναι αυτοί με το περισσότερο ταλέντο, γιατί μπορούν να δημιουργήσουν έργα τέχνης», δήλωσε. «Μετά υπάρχουν οι απατεώνες… Δεν τρέφω κανέναν σεβασμό γι’ αυτόν. Το να τον αποκαλείς πλαστογράφο είναι προσβολή για τους πλαστογράφους».

Στα 25 χρόνια υπηρεσίας του, πρόσθεσε, δεν είχε συναντήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο: έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο κατασκευασμένο από την αρχή και παρουσιασμένο ως αυθεντικό.

«Ξέρετε πόσα κορόιδα υπάρχουν εκεί έξω;»

Ο Μαλόσο, που χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Φον Ρόζενφραντς, καταδικάστηκε το 2019. Έχασε την πρώτη έφεσή του το 2020 και συνέχισε τη δικαστική μάχη μέχρι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας.

Εκεί υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η πλαστογραφία ήταν τόσο προφανής ώστε κανείς δεν θα μπορούσε λογικά να πιστέψει ότι επρόκειτο για πραγματικό αρχαιολογικό μνημείο.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε.

Επικύρωσε την ποινή των 28 μηνών φυλάκισης, μαζί με πρόστιμο 3.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα ύψους 3.500 ευρώ.

Ο ίδιος, πάντως, δεν έδειξε ιδιαίτερα ανήσυχος για την ικανότητα του κοινού να αντιληφθεί την απάτη. Σε δηλώσεις του στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να είχε πει: «Ξέρετε πόσα κορόιδα υπάρχουν εκεί έξω;»

Όταν η αφήγηση γίνεται «αλήθεια»

Ο Πίτερ Ματάες, διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Επιστήμης του Μιλάνου, έθεσε μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση.

Ίσως, είπε, το πραγματικό «όπλο» του Μαλόσο να μην ήταν οι κατασκευές αλλά η αφήγηση.

Οι κριτικές των επισκεπτών δείχνουν ότι η ξενάγηση αποτελούσε σημαντικό μέρος της εμπειρίας. Ο Μαλόσο δεν έδειχνε απλώς έναν χώρο. Έλεγε μια ιστορία για αυτόν.

Και όταν η ιστορία είναι αρκετά πειστική, το κοινό μπορεί να αρχίσει να βλέπει αυτό που του περιγράφουν.

«Πόσες φορές μας λένε μια ιστορία, μέσα από διαφημίσεις, στην πολιτική ή στα μέσα ενημέρωσης, προσπαθώντας να μας πείσουν ποια είναι η “αλήθεια”, όταν στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι κάτι διαφορετικό;», αναρωτήθηκε ο Ματάες.

Το ψεύτικο θέατρο παραμένει

Η υπόθεση μπορεί να τελείωσε στα δικαστήρια, αλλά το ίδιο το θέατρο δεν έχει ακόμη εξαφανιστεί.

Ο χώρος έχει δεσμευτεί από τη δημοτική αρχή και ο Μαλόσο έχει διαταχθεί να τον κατεδαφίσει. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για αυτό.

Ο δήμαρχος του Αρκουνιάνο έχει δηλώσει στη La Repubblica ότι δεν σκοπεύει να διαθέσει δημόσιο χρήμα για την κατεδάφιση.

Έτσι, η είσοδος του «αρχαίου» θεάτρου παραμένει ακόμη ορατή, αν και πλέον καλύπτεται από πυκνή βλάστηση.

Και οι πινακίδες στον χώρο εξακολουθούν να λένε στους επισκέπτες ότι εκεί βρισκόταν το σπίτι όπου μεγάλωσε η Ιουλιέτα Καπουλέτι.

Λείπει μόνο μία λεπτομέρεια. Να αναφέρουν ότι η Ιουλιέτα Καπουλέτι δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν απλώς η ηρωίδα του Σαίξπηρ.