Ο εικοσάχρονος Ίνταν Αλεξάντερ, ο τελευταίος ζωντανός Αμερικανός όμηρος, απελευθερώθηκε μετά 584 μέρες ομηρίας από την Χαμάς μετά από αμερικανική μεσολάβηση και προσωπικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο πριν επιβεβαιωθεί η είδηση έγραψε στο Χ «ο Ένταν Αλέξαντερ, Αμερικανός όμηρος που θεωρούνταν νεκρός, αναμένεται να απελευθερωθεί από τη Χαμάς. Πρόκειται για μια εξαιρετική εξέλιξη».

EDAN ALEXANDER, AMERICAN HOSTAGE THOUGHT DEAD, TO BE RELEASED BY HAMAS. GREAT NEWS!

Eίχε προηγηθεί το αίτημα της παλαιστινιακής οργάνωσηςνα συμφωνήσει το Ισραήλ σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για ασφαλή επιστροφή του. Αν και αρχικά αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι η απελευθέρωση αναμένοντα να γίνει στις 12:00 της Δευτέρας η προγραμματισμένη ώρα παράδοσης ξεπεράστηκε, με την αγωνία να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Χαμάς ο Ίνταν Αλεξάντερ, παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό κοντά στην περιοχή της Χαν Γιουνίς και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στο Τελ Αβίβ για ιατρική αξιολόγηση. Ο Ειδικός Πρέσβης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται ήδη στην περιοχή ενώ στο Ισραήλ μεταβαίνει και η μητέρα του Ιντάν, Γιαέλ καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/oi-apeetheias-senomilies-epa-chamas-kai-e-entos-emeron-apeleetherose-israelinoamerikanoe-omeroe_gr_682189f8e4b01f11850113a2

Η σκηνή της ομηρίας του στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν άνδρες της Παλαιστινιακής Οργάνωσης τον είχαν πιάσει όμηρο, είχαν απαθανατιστεί στην κάμερα, προκαλώντας συγκίνηση. Ο 20χρονος με τη διπλή υπηκοότητα είναι πρώτος άνδρας στρατιώτης που απελευθερώνεται μετά την επιδρομή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον για την απελευθέρωση του 20χρονου ήταν πολύ μεγάλο και στην Τεναφλάι, την γενέτειρά του, στην περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ πλήθος κόσμου από πολύ νωρίς ξημερώματα (λόγω της διαφοράς ώρας) κρατούσε σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ και περίμενε να ακούσει τα χαρμόσυνα νέα.

BREAKING: Tenafly New Jersey at 5am EST ready to watch the live release of the last living American hostage, Edan Alexander. 🇺🇸 🇮🇱 @Alex_Witkoff @TeamTrump @TrumpWarRoom pic.twitter.com/dMHggaajoq