Τα απερίγραπτα βασανιστήρια που υπέστη επί δύο χρόνια ως όμηρος στη Γάζα περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες ο 21χρονος Ρομ Μπρασλάφσκι, ο οποίος απήχθη από τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Στην εκπομπή «Hazinor» του ισραηλινού Channel 13, ο νεαρός αφηγήθηκε τη φρίκη που βίωσε, λέγοντας: «Γύρισα από μια συνάντηση με τον διάβολο».



Ο Μπρασλάφσκι αποκάλυψε ότι οι απαγωγείς του τον βασάνιζαν καθημερινά — επτά φορές την ημέρα, για 20 λεπτά κάθε φορά — ενώ τον υποχρέωναν να χορεύει, του έδεναν τα μάτια και του τοποθετούσαν πέτρες και καρφιά στα αυτιά.

Με σπασμένη φωνή θυμάται πώς του είπαν ψέματα ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και ότι είδαν την κηδεία του στην ισραηλινή τηλεόραση. Την ίδια στιγμή, «έτρωγαν μπροστά του» ενώ εκείνος λιμοκτονούσε.

Όταν αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει, τα μαρτύριά του έγιναν ακόμη πιο απάνθρωπα.

«Άκου, αν ασπαστείς το Ισλάμ, θα σου φέρουμε φαγητό και θα ζήσεις μαζί μας», του είπε ένας φύλακάς του.

Ο νεαρός απάντησε:

«Γεννήθηκα Εβραίος και Εβραίος θα πεθάνω».

Οι βασανιστές του επέμεναν:

«Μην ανησυχείς, κανείς δεν θα σε πειράξει. Έλα, ασπάσου την αληθινή πίστη, το Ισλάμ, τον Μωάμεθ».

🔴 PRESSURED TO CONVERT TO ISLAM



News Details emerge regarding Rom Braslavski’s captivity:



“Rom was pressured to convert to Islam. They told him he would be compensated with food if he converted”



Tami Braslavski, Rom’s mother, said he was held in several locations — some of… pic.twitter.com/YCHkqFtLje — Kosher🎗 (@koshercockney) October 15, 2025

«Του έβαζαν πέτρες στα αυτιά και τις έσπρωχναν πιο βαθιά με ένα καρφί»

Αφού αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του, οι συνθήκες κράτησής του επιδεινώθηκαν δραματικά: του επέτρεπαν μόλις μισό λίτρο νερό την ημέρα, τρεις επισκέψεις στην τουαλέτα το 24ωρο και ελάχιστο φαγητό.

Μια μέρα, ένας από τους δεσμώτες του πλησίασε χαμογελαστός και του είπε: «Κοίτα τι σου έφερα».

Το «δώρο» ήταν πέτρες — τις οποίες, όπως αφηγήθηκε, «έσπρωξαν μέσα στα αυτιά του με ένα καρφί» και τις άφησαν εκεί για εβδομάδες, προκαλώντας μόνιμη απώλεια ακοής.

«Ούρλιαζα, και εκείνος δεν νοιαζόταν, συνέχιζε, απλώς, να τις σπρώχνει πιο βαθιά», περιέγραψε ο Μπρασλάφσκι.



«Με χτυπούσαν επτά φορές την ημέρα – δεν σε αφήνουν ούτε να λιποθυμήσεις»

Τα βασανιστήρια ήταν διαρκή και κλιμακούμενα.

«Γινόταν όλο και χειρότερο. Με χτυπούσαν επτά φορές την ημέρα, κάθε φορά για περίπου 20 λεπτά», είπε.

Ο ίδιος προσπάθησε να λιποθυμήσει για να γλιτώσει τον πόνο, αλλά, όπως είπε:

«Δεν σε αφήνουν ούτε να λιποθυμήσεις — σε αρπάζουν και σε χτυπούν ξανά. Και μετά τις γροθιές, άρχισαν τα χτυπήματα με το μαστίγιο — αυτό που χρησιμοποιούσαν για τους γαϊδάρους τους. Κάθε μαστίγωμα έκαιγε. Μου άφησαν σημάδια. Ακόμη τα έχω επάνω μου. Δεν έχουν φύγει από το σώμα μου».

Μετά από κάθε «γύρο», όπως αποκάλυψε, έμενε αιμόφυρτος, ανίκανος να κουνηθεί.

«Με έβαζαν να χορεύω»

Ακόμη και τις λίγες ώρες που προσπαθούσε να ξεκουραστεί, οι βασανιστές δεν τον άφηναν σε ησυχία.

«Έξι το πρωί… φακοί, φωνές: “γιάλα, γιάλα, γιάλα”. Μπαίνουν μέσα με δύο ραδιόφωνα, δυνατά αραβική μουσική για πάρτι, και φωνάζουν: “Αλλαχού Ακμπάρ! Αλλαχού Ακμπάρ! Τι υπέροχη μέρα! Τι χαρούμενη μέρα!”».

Του ζητούσαν να χορεύει μπροστά τους:

«Κάνε έναν χορό με τα χέρια σου. Χόρεψε και γέλα», του έλεγαν.

Ο ίδιος απαντά:

«Και το έκανα – δεν είχα πια δύναμη. Ήμουν εξαντλημένος. Δεν μπορούσα ούτε να κουνήσω τα χέρια μου. Τα κόκαλά μου με πονούσαν. Στον δεύτερο γύρο ο πόνος ήταν ήδη αφόρητος».



Η φρίκη συνεχιζόταν:

«Με χτυπούσαν με ό,τι έβρισκαν. Μου έσπασαν ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Έσπασαν ένα μεγάλο ραβδί πάνω μου. Το ίδιο το μαστίγιο λύγισε – ήταν μεταλλικό. Λύγισε από τη δύναμη των χτυπημάτων».

Οι πιο οδυνηρές στιγμές ήταν όταν τον υποχρέωναν να σταθεί όρθιος μετά από μαστιγώσεις στα πόδια:

«Όταν μου έλεγαν ‘ξάπλωσε’, ο ένας καθόταν στα γόνατά μου, ο άλλος έπαιρνε το μαστίγιο και χτυπούσε τις πατούσες μου – το ένα χτύπημα μετά το άλλο, ίσως σαράντα συνεχόμενα. Μετά, όλο το πόδι μου είχε πρηστεί, ήταν κόκκινο και μπλε. Και τότε μου έλεγε: ‘Στάσου όρθιος. Στάσου στα πόδια σου’. Ήταν σαν να με έκαιγαν ζωντανό. Ένιωθες τη φωτιά να σε κατατρώει».

«Έτρωγαν μπροστά μου και δεν μου έδιναν τίποτα»

Συγκλονιστικός είναι και ο τρόπος που περιέγραψε την πείνα και την ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη:

«Οι τζιχαντιστές ήταν ενθουσιασμένοι — άνοιξαν οι γραμμές της ανθρωπιστικής βοήθειας και άρχισαν να τρώνε», είπε.

Εκείνος, ωστόσο, παρέμενε νηστικός.

«Έτρωγαν μπροστά μου… τεράστιες ποσότητες τσαγιού και κρέατος, αρκετές για να ανοίξεις εστιατόριο».

Σε άλλο σημείο μιλάει για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στην αιχμαλωσία.



«Με έγδυσαν τελείως, μου πήραν ακόμη και τα εσώρουχα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, χωρίς τροφή και ένιωθα ότι πέθαινα», περιέγραψε.

«Προσευχόμουν στον Θεό, τον παρακαλούσα να με σώσει, να με γλιτώσει από όλο αυτό. Σκέφτεσαι “τι στην ευχή γίνεται;”».

Η μαρτυρία του αναδεικνύει τη φρίκη που βίωσαν πολλοί από τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα.

«Υπήρξε σεξουαλική βία — και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει», είπε. «Ο στόχος τους ήταν να συνθλίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Όταν ο δημοσιογράφος Ρόνι Άβιραμ τον ρώτησε αν υπήρξαν και άλλες επιθέσεις, ο Μπρασλάφσκι απάντησε:

«Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για αυτό το κομμάτι της ομηρίας μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Είναι δύσκολο. Ήταν το πιο φρικτό πράγμα».

Ο νεαρός, που αιχμαλωτίστηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει έναν τραυματία στο φεστιβάλ, χαρακτήρισε τους βασανιστές του «χειρότερους και από Ναζί».

«Έκαναν πράγματα που δεν έκαναν ούτε και οι Ναζί στην εποχή του Χίτλερ. Απλώς προσεύχεσαι να σταματήσει», είπε, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κάθε μέρα της αιχμαλωσίας του ήταν μια νέα δοκιμασία:

«Μετά από κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: “Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και μετά σε άλλη. Και μετά σε άλλη”. (Το βασανιστήριο) δεν τελείωνε… Γύρισα πίσω αφού γνώρισα τον διάβολο».

Τον περασμένο Αύγουστο, η οικογένειά του ενέκρινε τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ, όπου ο Μπρασλάφσκι εμφανίζεται αποστεωμένος, εξασθενημένος και ανήμπορος να σταθεί όρθιος, ικετεύοντας για τη ζωή του.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025