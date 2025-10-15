Ένας άνδρας βάρους περίπου 270 κιλών διασώθηκε από το σπίτι του στη Φλόριντα με τη βοήθεια γερανού και μίας παλέτας μεταφοράς. Το περιστατικό καταγράφηκε σε ένα εντυπωσιακό βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αντιμετώπισε ξαφνική ιατρική κρίση την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στο West Palm Beach. Εξαιτίας του μεγέθους του αλλά και των άγνωστων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, δεν μπορούσε να περάσει από τη σκάλα ή τις πόρτες του διαμερίσματος.

Επομένως, οι διασώστες επιστράτευσαν γερανό και φορτηγό, όπως φαίνεται και στο βίντεο, προκειμένου να τον ανυψώσουν από το διαμέρισμα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο Instagram προκάλεσε πληθώρα σχολίων, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια του άνδρα. «Πολύ λυπηρό», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Τον έβαλαν πάνω σε παλέτα;!»

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να κόψουν μέρος του τοίχου του διαμερίσματος και να αφαιρέσουν κιγκλιδώματα από το μπαλκόνι, ώστε να πραγματοποιήθει με επιτυχία η μεταφορά.

Rescuers are forced to cut through an apartment wall and use a crane to lift an obese man to safety after a medical emergency. pic.twitter.com/05HeznGWoZ — Chay Bowes (@BowesChay) October 10, 2025

Ο ασθενής τοποθετήθηκε προσεκτικά πάνω σε ενισχυμένη ξύλινη παλέτα, η οποία επενδύθηκε με μαξιλάρια για στήριξη και ασφάλεια, προτού τον κατεβάσουν προσεκτικά από ύψος περίπου έξι μέτρων, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο.

Από εκεί, οι διασώστες τον μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

(Με πληροροφίες από Daily Mail)

