Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης από τη νοτιοανατολική Κίνα συγκινεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς μια 48χρονη γυναίκα σώθηκε ύστερα από 54 ώρες εγκλωβισμού σε εγκαταλελειμμένο πηγάδι γεμάτο κουνούπια και φίδια.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Η γυναίκα, με το επώνυμο Qin, είχε βγει για περίπατο σε δάσος του Quanzhou στην επαρχία Fujian, όταν ξαφνικά έπεσε στο πηγάδι.

Η οικογένειά της αντιλήφθηκε άμεσα την απουσία της και, αφού οι πρώτες προσπάθειες εντοπισμού απέτυχαν, δήλωσε την εξαφάνιση στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι έρευνες διάσωσης ξεκίνησαν το επόμενο πρωί. Ο γιος της, έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλη επιλογή, απευθύνθηκε στο Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης Jinjiang Ruitong Blue Sky. Μια ομάδα 10 ειδικών με τη βοήθεια drone θερμικής απεικόνισης ανέλαβε την αναζήτηση.

Όπως περιέγραψε ο επικεφαλής της ομάδας, Du Xiaohang, γύρω στις 13:45 ακούστηκε μια αχνή κραυγή για βοήθεια. Ακολουθώντας τον ήχο, οι διασώστες βρήκαν ένα καλυμμένο από ζιζάνια βαθύ πηγάδι.

Απομακρύνοντας τη βλάστηση, αντίκρισαν την Qin μέσα στο νερό, να προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή σφίγγοντας με δύναμη τις ρωγμές στα γλιστερά τοιχώματα.

Η μάχη της για επιβίωση

Η Qin αποκάλυψε αργότερα πως στάθηκε τυχερή επειδή γνώριζε κολύμπι. Κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια πιάνοντας μια πέτρα που προεξείχε από τον τοίχο.

Το πηγάδι ήταν στενό στην κορυφή και φαρδύτερο στη βάση, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε απόπειρα αναρρίχησης. Έτσι, έσκαψε με το χέρι τρεις ακόμη πέτρες για να τις χρησιμοποιήσει ως αυτοσχέδια στηρίγματα και παρέμεινε αγκιστρωμένη για πάνω από δύο ημέρες.

«Ένιωσα πολλές φορές να με κυριεύει η απόγνωση. Το πηγάδι ήταν σκοτεινό, γεμάτο κουνούπια, και μερικά νερόφιδα κολυμπούσαν κοντά μου. Με δάγκωσε ένα από αυτά, ευτυχώς μη δηλητηριώδες», περιέγραψε.

«Σκέφτηκα να τα παρατήσω αμέτρητες φορές. Όμως δεν μπορούσα να αφήσω πίσω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και την κόρη μου που μόλις ξεκίνησε το πανεπιστήμιο. Αυτό μου έδωσε δύναμη να κρατηθώ», πρόσθεσε.

Μετά τη διάσωσή της, μεταφέρθηκε πρώτα στο νοσοκομείο της Jinjiang και στη συνέχεια στο κεντρικό νοσοκομείο της Quanzhou για πιο εξειδικευμένη περίθαλψη.

Οι γιατροί διαπίστωσαν δύο σπασμένα πλευρά, μικρή πνευμονική κατάρρευση και σοβαρές κακώσεις στα χέρια από την παρατεταμένη προσπάθεια να κρατηθεί στον τοίχο του πηγαδιού.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτιμάται ότι θα αναρρώσει πλήρως μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας υπό παρακολούθηση.

