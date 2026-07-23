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Μια αρκούδα που σκαρφάλωσε στην κορυφή στύλου ηλεκτροδότησης σε αγροτική περιοχή του Νέου Μεξικού έγινε πρωταγωνίστρια ενός viral βίντεο, όμως η περιπέτειά της είχε τραγική κατάληξη, καθώς λίγο αργότερα έχασε τη ζωή της.

Head-scratching video shows hulking bear perched atop utility pole https://t.co/LucjzNwJ8v pic.twitter.com/8z3wBNWTMR Advertisement Advertisement July 22, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στην περιοχή Γκλάντστοουν, περίπου 270 χιλιόμετρα ανατολικά της Σάντα Φε. Στο βίντεο η αρκούδα φαίνεται να ισορροπεί με δυσκολία πάνω στην οριζόντια δοκό ενός στύλου ηλεκτροδότησης, λαχανιασμένη και εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος από το έδαφος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με χιουμοριστικό σχόλιο. Στο υλικό ακούγεται επίσης η κλήση ενός πολίτη στο 911, ο οποίος ενημερώνει τις Αρχές για την παρουσία της αρκούδας στην κορυφή του στύλου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ήδη ειδοποιηθεί, ωστόσο κρίθηκε ότι η χορήγηση ηρεμιστικού εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση του ζώου.

In the U.S., a bear climbed to the top of a power pole.



The animal could not be rescued: it was later electrocuted and died. pic.twitter.com/Zy61KmwscX — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 23, 2026

Η Σάνον Μάλενς, που κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι ταξίδευε με την οικογένειά της από το Ρεντ Ρίβερ προς την Οκλαχόμα, όταν είδαν την αρκούδα πάνω στον στύλο.

«Στην αρχή δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, γι’ αυτό και γυρίσαμε πίσω για να κοιτάξουμε καλύτερα. Νομίζαμε ότι η αρκούδα ήταν νεκρή, αλλά όταν πλησιάσαμε, καταλάβαμε ότι ήταν ακόμη ζωντανή».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της NewYork Post, πριν οι υπηρεσίες άγριας ζωής καταφέρουν να οργανώσουν επιχείρηση διάσωσης, η αρκούδα υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι αρκούδες μπορεί να σκαρφαλώσουν σε στύλους ηλεκτροδότησης όταν τρομάξουν από ανθρώπους, διερχόμενα οχήματα ή σκύλους, καθώς τους αντιμετωπίζουν όπως τα δέντρα, αναζητώντας έναν τρόπο να ξεφύγουν από τον κίνδυνο.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στην Αριζόνα το 2021, όπου τότε οι αρχές κατάφεραν να διασώσουν με επιτυχία μια αρκούδα που είχε ανέβει σε στύλο ηλεκτροδότησης.