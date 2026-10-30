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Ένα μοναδικό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στις εκβολές του Κίτρινου Ποταμού, στην πόλη Ντονγκγίνγκ, στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας. Δεκάδες χιλιάδες αποδημητικά πουλιά πέταξαν μαζικά πάνω από την περιοχή, δημιουργώντας εντυπωσιακούς σχηματισμούς στον ουρανό.

Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο κατά την περίοδο της μετανάστευσης και ξεχωρίζει για τις συγχρονισμένες κινήσεις των πουλιών.

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Χιλιάδες αγριόπαπιες του είδους Baikal teal απογειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, σχηματίζοντας στον αέρα εικόνες που θύμιζαν άλλοτε μια τεράστια φάλαινα να κινεί την ουρά της και άλλοτε πυκνά σύννεφα που παρασύρονται με ορμή.

Thousands of birds take to the skies over Yellow River Delta #RythmOfTime https://t.co/chyiaOq26r October 30, 2026

Οι εκβολές του Κίτρινου Ποταμού διαθέτουν εκτεταμένες εκτάσεις υγροτόπων και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της μεταναστευτικής διαδρομής Ανατολικής Ασίας – Αυστραλασίας.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά επισκέπτονται την περιοχή, όπου βρίσκουν καταφύγιο για να ξεκουραστούν ή να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα, συνεχίζοντας στη συνέχεια το εποχικό ταξίδι τους.

Η καθοριστική συμβολή των υγροτόπων στην προστασία και τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών έχει προσδώσει στην περιοχή το χαρακτηριστικό προσωνύμιο «διεθνές αεροδρόμιο των πουλιών».

Με πληροορίες από CGTN