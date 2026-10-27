Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά τον σάλο που προκλήθηκε από σχόλιά του σε βίντεο, όπου χαρακτήρισε τον Μάο Τσε Τουνγκ ως «Κινέζο δικτάτορα».

Οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν προσβλητικές για την ιστορία της χώρας, καθώς η σάτιρα για τον ιδρυτή ηγέτη της Κίνας αποτελεί κοινωνικό ταμπού.

Πολλές κινεζικές εταιρείες διέκοψαν άμεσα τη συνεργασία τους με τον ποδοσφαιριστή, ενώ η κρατική τηλεόραση διέκοψε τη μετάδοση αγώνων που τον αφορούν.

Ο πρόεδρος της LaLiga εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το περιστατικό, επιδιώκοντας τη διατήρηση των σχέσεων με τους Κινέζους εταίρους του οργανισμού.

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Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Τρίτη, αφού κινεζικές εταιρείες διέκοψαν τη συνεργασία τους μαζί του λόγω σχολίων που αφορούσαν τον αποβιώσαντα Κινέζο ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ, μετά τον σάλο που προκλήθηκε αφού κυκλοφόρησε ευρέως στο ίντερνετ όπου ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας αστειεύεται για τον ιστορικό ηγέτη της Κίνας, χαρακτηρίζοντας τον «δικτάτορα».

Στο επίμαχο βίντεο ακούγεται ο Εμπαπέ να λέει ότι το πιο αστείο meme που είχε δει για τον εαυτό του ήταν ένα στο οποίο το πρόσωπό του είχε προστεθεί με φωτομοντάζ πάνω σε αυτό ενός «κάποιου τύπου — νομίζω ότι είναι Κινέζος δικτάτορας». Τα σχόλιά του αναφέρονται σε ένα meme όπου ο Eμπαπέ είχε τοποθετηθεί πάνω σε μια εικόνα του Μάο.

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Why has Mbappe been dropped by two major brands in China? 🤔

In this interview with French show The Bridge, he said the meme of himself that made him laugh most was one of his face on a “Chinese dictator.” This comment has deeply offended Chinese netizens, who have taken issue… pic.twitter.com/EtXLlPMUhd — PixelPizzazz (@pixelpizzazzCN) October 27, 2026

H απολογία του Εμπαπέ

«Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα σε μια φωτογραφία μου», έγραψε ο 27χρονος Εμπαπέ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Το σχόλιό μου ήταν ατυχές και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο».

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους αναστάτωσαν τα λόγια μου», πρόσθεσε. «Δεν ήταν καθόλου η πρόθεσή μου. Έχω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του, και λυπάμαι ειλικρινά».

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Ταμπού στην Κίνα η σάτιρα για τον Μάο

Στην Κίνα, η σάτιρα ή τα αστεία για τον Μάο, τον ιδρυτή ηγέτη της χώρας που την κυβέρνησε από το 1949 μέχρι το θάνατό του το 1976, θεωρούνται ασέβεια και παραμένουν κοινωνικό ταμπού.

«Μια παρατήρηση σχετικά με ένα ίντερνετ μιμίδιο έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση μεταξύ των Κινέζων οπαδών του, έχει θέσει σε κίνδυνο τις επικερδείς εμπορικές του σχέσεις και έχει υπενθυμίσει με έντονο τρόπο τα όρια της επιρροής των διασημοτήτων», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης China Daily.

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Ο Eμπαπέ – ένας από τους πιο διάσημους αθλητές στον κόσμο, ο οποίος έχει δεσμούς με εταιρείες που κυμαίνονται από τη μάρκα αθλητικών ενδυμάτων On Holding 49G.BN έως την ξενοδοχειακή αλυσίδα Accor ACCP.PA και τον κατασκευαστή παιχνιδιών Lego – έγινε ο πιο πρόσφατος αθλητικός σταρ που έπεσε θύμα… γκάφας στην Κίνα.

Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν την οργή του Πεκίνου, των χρηστών του διαδικτύου και των κινεζικών μέσων ενημέρωσης συγκαταλέγονται η μάρκα μόδας Dolce & Gabbana, ο ελβετικός κατασκευαστής ρολογιών Swatch και η Εθνική Ένωση Καλαθοσφαίρισης (NBA).

«Τι ξεστόμισε ο Εμπαπέ;»

Πολλά κινεζικά μέσα ενημέρωσης καταδίκασαν την Τρίτη τις φαινομενικές δηλώσεις του Εμπαπέ, χωρίς όμως να τις επαναλάβουν.

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«Τι ξεστόμισε; Πολλοί Κινέζοι προτιμούν να μην το επαναλάβουν», ανέφερε η κρατική εφημερίδα Global Times.

«Το μήνυμα των Κινέζων καταναλωτών είναι σαφές: ο σεβασμός δεν είναι προαιρετικός· δεν μπορεί κανείς να αποκομίζει κέρδη από την Κίνα ενώ την περιφρονεί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.»

Μάρκες, μεταξύ των οποίων οι γαλακτοκομικές εταιρείες Mengniu 2319.HK και Shanghai Milkground Food Tech 600882.SS, καθώς και η Eastroc Beverage 605499.SS, δήλωσαν ότι διακόπτουν κάθε συνεργασία με τον Εμπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, με άμεση ισχύ.

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Ολικό εμπάργκο στον Εμπαπέ

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι «αντιτίθενται κατηγορηματικά και δεν επιδεικνύουν καμία ανοχή σε οποιαδήποτε λόγια ή πράξεις που πληγώνουν τα συναισθήματα του κινεζικού λαού».

Η κρατική τηλεόραση της Κίνας έχει διακόψει τη μετάδοση όλων των αγώνων και εκδηλώσεων που αφορούν τη LaLiga και τον Εμπαπέ, ενώ όλες οι διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζεται ο Εμπαπέ έχουν αφαιρεθεί, όπως ανέφερε την Τρίτη το κρατικό μέσο ενημέρωσης «The Paper».

Οι εκπρόσωποι του Εμπαπέ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ο σύλλογός του, η Ρεάλ Μαδρίτης, αρνήθηκε να σχολιάσει.

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Ο πρόεδρος της ισπανικής LaLiga, Χαβιέρ Τεμπάς, εξέδωσε συγγνώμη στο X και δήλωσε ότι ο οργανισμός εκφράζει βαθιά λύπη για τα φερόμενα σχόλια που «προκάλεσαν δυσφορία και προσβολή στην Κίνα».

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«Λαμβάνουμε τα μέτρα που είναι στη διάθεσή μας και συνεργαζόμαστε άμεσα με τους εταίρους και τους συνομιλητές μας στην Κίνα για να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση», έγραψε ο Τεμπάς. «Μια σχέση που έχει χτιστεί εδώ και τόσα χρόνια δεν μπορεί να καταστραφεί από ένα μόνο

Εμπαπέ ο «δικτάτορας»

Ως τις 09:00 π.μ, ώρα Ελλάδας, τέσσερα θέματα σχετικά με τον Εμπαπέ εξακολουθούσαν να βρίσκονται μεταξύ των 10 πιο δημοφιλών αναζητήσεων στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo. Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου ζήτησαν από την Κίνα να βάλει τον Μπαπέ στη «μαύρη λίστα» και να μειώσει την εμπορική του αξία στο μηδέν. Αυτά τα σχόλια έλαβαν εκατοντάδες «μου αρέσει».

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ήδη χιουμοριστικές εικόνες που παρουσιάζουν τον Εμπαπέ ως «δικτάτορα» (συγκρίνοντάς τον, αστειευόμενοι, και με άλλους ηγέτες, όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν ή ο Στάλιν), λόγω της τεράστιας επιρροής που φημολογείται ότι έχει στις αποφάσεις των ομάδων όπου αγωνίζεται.

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Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα L’Equipe τον περασμένο μήνα, ο ίδιος Εμπαπέ δήλωσε ότι, ενώ ορισμένες πτυχές της τάσης των meme αποτελούσαν άκακη διασκέδαση, εκείνα που έγιναν viral και τον απεικόνιζαν ως δικτάτορα έδειχναν «έλλειψη πολιτικής και ανθρώπινης συνείδησης».

Πάντως, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι οι λέξεις και οι πράξεις που πληγώνουν τα συναισθήματα του κινεζικού λαού «θα αντιμετωπιστούν φυσικά με κοινή αντίδραση από όλους τους τομείς της κινεζικής κοινωνίας».