Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Τουρκία, όπου ο Γάλλος πυγμάχος Μουράντ Αλίεφ δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο ρινγκ από μερίδα εξαγριωμένων θεατών.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό μέσο RMC Sport, ο 31χρονος πυγμάχος, με καταγωγή από τη Μόσχα και γαλλική υπηκοότητα, αντιμετώπισε τον Τούρκο Ουμούτ Τσαμκιράν, με έπαθλο τον τίτλο WBC Silver στην κατηγορία των βαρέων βαρών.

Advertisement

Advertisement

Οι προκλητικές κινήσεις του Αλίεφ κατά τους πανηγυρισμούς του μετά τη λήξη της αναμέτρησης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση μέρους του κοινού, πυροδοτώντας πρωτοφανή επεισόδια.

Αρκετοί θεατές, μαζί με μέλη της ομάδας του Τούρκου αντιπάλου του, εισέβαλαν στο ρινγκ με σκοπό να επιτεθούν στον Γάλλο πυγμάχο. Ακολούθησαν σχεδόν τρία λεπτά απόλυτου χάους, με τους υπεύθυνους ασφαλείας να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Ο Αλίεφ δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις, ενώ η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν άρχισαν να εκτοξεύονται καρέκλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε μια προσπάθεια να σταματήσει το πρωτοφανές περιστατικό.

Τελικά, ο 31χρονος απομακρύνθηκε από το ρινγκ εμφανώς καταβεβλημένος και παραπατώντας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλίεφ είχε εκπροσωπήσει τη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.