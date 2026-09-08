Στην Ουκρανία βρίσκεται η Αντζελίνα Τζολί, η οποία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο, στο πλαίσιο του νέου ταξιδιού της στη χώρα.
Η παρουσία της στην πόλη έγινε γνωστή από την Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της Ουκρανίας και τον ιδιοκτήτη της λέσχης. Η Αμερικανίδα ηθοποιός δεν ταξίδεψε μόνη, καθώς μαζί της ήταν ο 18χρονος γιος της, Νοξ.
Η Αντζελίνα Τζολί στη λέσχη πυγμαχίας
Σε φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της Ουκρανίας, η Αντζελίνα Τζολί και ο γιος της Νοξ εμφανίζονται να ποζάρουν μέσα στην αίθουσα της λέσχης.
«Η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί που ξαναπήγε στην Ουκρανία επισκέφθηκε τη λέσχη πυγμαχίας Spadkoïemets στο Χάρκοβο», σχολίασε η Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. «Ο γιος της Νοξ συμμετείχε σε προπόνηση muay thai μαζί με Ουκρανούς αμυντικούς», πρόσθεσε.
Ο ιδιοκτήτης της λέσχης, Πάβλο Τσίσκο, αποκάλυψε ότι αρχικά δεν γνώριζε ποια ήταν η γυναίκα που είχε κλείσει την αίθουσα πυγμαχίας.
«Προς όλους όσοι με ρωτούν: δεν είναι φάρσα, ούτε τεχνητή νοημοσύνη. Έγινε εντελώς τυχαία: η Αντζελίνα Τζολί, προς μεγάλη μας χαρά, πέρασε από τη λέσχη μας», είπε σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.
«Μας συνεχάρη, είπε ότι της άρεσε η λέσχη μας κι εμείς την ευχαριστήσαμε. Ρώτησε τον γιο μου πόσο καιρό ασχολείται με το άθλημα», συνέχισε.
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Η παρουσία της στην Ουκρανία
Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία έχει διατελέσει ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.
Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, και αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών βομβαρδισμών.