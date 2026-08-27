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Η σύγχρονη μορφή του αθλήματος διαμορφώθηκε κατά τον 19ο αιώνα, με την καθιέρωση των κανόνων του Μαρκησίου του Queensberry που εισήγαγαν τη χρήση γαντιών και χρονικών ορίων.

Η Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου, τιμώντας τη μακρόχρονη πορεία του αθλήματος από την αρχαιότητα έως τις σύγχρονες ολυμπιακές διοργανώσεις.

Παρά την εξέλιξη των ιατρικών ελέγχων και των κανονισμών ασφαλείας, η πυγμαχία παραμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα, το οποίο έχει θρηνήσει εκατοντάδες θύματα λόγω τραυματισμών στο κεφάλι.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντική παράδοση στο αγώνισμα, έχοντας αναδείξει πολλούς αθλητές με διεθνείς διακρίσεις και ολυμπιακές συμμετοχές.

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Η πυγμαχία είναι ίσως η πιο απλή και ταυτόχρονα μία από τις πιο σύνθετες αθλητικές αναμετρήσεις: δύο άνθρωποι, δύο γροθιές ο καθένας, ένα ρινγκ και κανόνες. Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, υπάρχουν σχεδόν τρεις χιλιετίες ιστορίας, από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τα εκατομμύρια δολάρια των σημερινών επαγγελματικών αγώνων.

Η Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου. Η γιορτή ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2017 και αναγνωρίστηκε διεθνώς από την τότε AIBA. Αρχικά είχε οριστεί η 22α Ιουλίου, αλλά από το 2021 μεταφέρθηκε στις 27 Αυγούστου, συνδέοντας συμβολικά τον εορτασμό με το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας της AIBA, που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα το 1974.

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Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά την πυγμαχία

Οι ρίζες της μάχης με γροθιές χάνονται πολύ βαθύτερα στην αρχαιότητα, όμως η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της σε οργανωμένο αγώνισμα.

Η πυγμαχία εντάχθηκε στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες το 688 π.Χ. και ο πρώτος καταγεγραμμένος Ολυμπιονίκης ήταν ο Ονόμαστος ο Σμυρναίος, στον οποίο αποδίδεται και η διαμόρφωση πρώτων κανόνων του αγωνίσματος.

Οι αρχαίοι πυγμάχοι δεν φορούσαν φυσικά τα σημερινά γάντια. Τύλιγαν τα χέρια και τους καρπούς με δερμάτινους ιμάντες, τους περίφημους ιμάντες – «himantes». Δεν υπήρχαν κατηγορίες βάρους ούτε γύροι και χρονικά όρια. Ο αγώνας τελείωνε όταν ένας αθλητής αδυνατούσε να συνεχίσει ή δήλωνε παραίτηση, συνήθως σηκώνοντας το δάχτυλό του.

Ήταν, δηλαδή, μία πυγμαχία πολύ σκληρότερη από τη σημερινή.

Από τις γυμνές γροθιές στα επαγγελματικά ρινγκ

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Η σύγχρονη πυγμαχία διαμορφώθηκε κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Ήδη τον 18ο αιώνα διοργανώνονταν αγώνες για χρηματικά έπαθλα, συχνά με γυμνά χέρια.

Το 1743 ο Άγγλος πρωταθλητής Jack Broughton θέσπισε ένα από τα πρώτα οργανωμένα συστήματα κανόνων, επιχειρώντας να περιορίσει την αγριότητα των αναμετρήσεων. Ο ίδιος χρησιμοποίησε αργότερα και τα λεγόμενα «mufflers», ένα πρώιμο είδος προστατευτικού γαντιού, κυρίως στην προπόνηση.

Η μεγάλη επανάσταση ήρθε με τους περίφημους κανόνες του Μαρκησίου του Queensberry, που δημοσιεύθηκαν το 1867. Καθιέρωσαν τη χρήση γαντιών, γύρους τριών λεπτών με ένα λεπτό ανάπαυσης και την καταμέτρηση δέκα δευτερολέπτων για τον πεσμένο πυγμάχο. Αυτοί οι κανόνες αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η σύγχρονη επαγγελματική πυγμαχία.

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Πώς γίνεται σήμερα ένας επίσημος αγώνας

Στην επαγγελματική πυγμαχία οι αθλητές χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βάρος τους. Οι μεγάλοι αγώνες τίτλου μπορούν να φθάσουν τους 12 γύρους, με κάθε γύρο να διαρκεί τρία λεπτά και το διάλειμμα ένα λεπτό.

Τρεις κριτές βαθμολογούν συνήθως τον αγώνα με το σύστημα 10 Point Must: ο νικητής ενός γύρου παίρνει κατά κανόνα 10 βαθμούς και ο αντίπαλος 9 ή λιγότερους. Υπάρχουν νίκη στα σημεία, νοκ άουτ (KO), τεχνικό νοκ άουτ (TKO), διακοπή, αποκλεισμός ή άλλες προβλεπόμενες αποφάσεις.

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Τα γάντια διαφέρουν ανάλογα με τους κανονισμούς και την κατηγορία βάρους. Στην επαγγελματική πυγμαχία χρησιμοποιούνται συνήθως γάντια 8 ή 10 ουγκιών, ενώ στους διεθνείς αγώνες της World Boxing προβλέπονται 10 και 12 ουγκιές ανάλογα με κατηγορία και διοργάνωση.

Ο διαιτητής βρίσκεται μέσα στο ρινγκ και έχει την εξουσία να σταματήσει αμέσως έναν αγώνα όταν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ενός πυγμάχου. Υπάρχει επίσης γιατρός δίπλα στο ρινγκ.

Η πυγμαχία στους σύγχρονους Ολυμπιακούς

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Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες η πυγμαχία εμφανίστηκε το 1904 στο Σεντ Λούις. Η γυναικεία πυγμαχία έκανε το ολυμπιακό ντεμπούτο της στο Λονδίνο το 2012.

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Από τους Ολυμπιακούς πέρασαν τεράστιες προσωπικότητες. Ο νεαρός Cassius Clay, ο μετέπειτα Μοχάμεντ Άλι, κατέκτησε χρυσό στη Ρώμη το 1960, ο George Foreman στο Μεξικό το 1968 και ο Oscar De La Hoya στη Βαρκελώνη το 1992.

Άλι, Τάισον και οι αθάνατοι του ρινγκ

Αν έπρεπε να γραφτεί ένα «πάνθεον» της παγκόσμιας πυγμαχίας, η συζήτηση θα άρχιζε σχεδόν υποχρεωτικά από τον Μοχάμεντ Άλι. Δεν υπήρξε μόνο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο, με προσωπικότητα που ξεπέρασε κατά πολύ τα σχοινιά του ρινγκ.

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Δίπλα του βρίσκονται ο Joe Louis, ο αήττητος πρωταθλητής Rocky Marciano, ο εκπληκτικός Sugar Ray Robinson, ο Jack Dempsey, ο Sonny Liston, ο Joe Frazier, ο George Foreman, ο εκρηκτικός Mike Tyson, αλλά και οι Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Marvin Hagler και Thomas Hearns.

Στη νεότερη εποχή ξεχωρίζουν ο Floyd Mayweather Jr., ο Manny Pacquiao, ο Canelo Álvarez, ενώ στα βαρέα βάρη η εποχή μας σημαδεύτηκε από ονόματα όπως οι Oleksandr Usyk, Tyson Fury και Anthony Joshua.

Και 45 ονόματα από την ελληνική πυγμαχία

Η Ελλάδα μπορεί να μην απέκτησε ποτέ τη βιομηχανία επαγγελματικού μποξ των ΗΠΑ ή της Βρετανίας, έχει όμως μεγάλη παράδοση και δεκάδες αθλητές με εθνικές και διεθνείς παρουσίες.

Ο Αντών Χριστοφορίδης κατέχει ξεχωριστή θέση ως ο μεγάλος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής της επαγγελματικής πυγμαχίας, ενώ στις νεότερες γενιές ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Αρναούτης και η Χριστίνα Λιναρδάτου.

Από την ιστορία των Ολυμπιακών συμμετοχών, των εθνικών ομάδων, της επαγγελματικής πυγμαχίας και των σύγχρονων διεθνών διοργανώσεων, αξίζει να θυμηθούμε 45 ελληνικά ή ελληνικής καταγωγής ονόματα:

Μανώλης Γνευτός, Νίκος Φέξης, Γιώργος Κλάδης, Νίκος Μαστορίδης, Γιάννης (Ιβάν) Ψιάκης, Παναγιώτης Κωσταρέλλος, Δημήτρης Μιχαήλ, Άγγελος Θεοτοκάτος, Βαγγέλης Οικονομάκος, Ευστάθιος Αλεξόπουλος, Παναγιώτης Θεριανός, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Θανάσης Χουλιάρας, Γιώργος Αγριμανάκης, Αθανάσιος Ηλιάδης, Σταμάτης Κολέθρας, Γιώργος Στεφανόπουλος, Γιώργος Ιωαννίδης, Αγαθάγγελος Τσιριπίδης, Τιγκράν Ουζλιάν, Αρτούρ Μικαελιάν, Αντώνης Γιαννούλας, Μάριος Καπερώνης, Σπύρος Ιωαννίδης, Θεόδωρος Κοτάκος, Γιώργος Γαζής, Ηλίας Παυλίδης, Σπύρος Κλαδούχας, Αντών Χριστοφορίδης, Μιχάλης Αρναούτης, Χριστίνα Λιναρδάτου, Σαλαμό Αρούχ, Χριστόφορος Φώτης, Αλέξανδρος Τσανικίδης, Βαγκάν Νανιτζανιάν, Γιώργος Πλέας, Στέλιος Κυρσανίδης, Παναγιώτης Κωστούρος, Ζαχαρίας Μυλωνάς, Παναγιώτης Ρόιδος, Αθηνά Αβραμίδου, Ρένη Γιάνεβα, Μαρία Βεργετάκη, Αρετή Στεργίου και Παναγιώτα Κούζιλου.

Η Ελλάδα έχει καταγράψει 34 ολυμπιακές συμμετοχές με 28 πυγμάχους, με κορυφαίες επιδόσεις τις πέμπτες θέσεις των Γιώργου Στεφανόπουλου, Τιγκράν Ουζλιάν και Ηλία Παυλίδη.

Ο Βαγγέλης Οικονομάκος υπήρξε επίσης μία από τις εμβληματικές μορφές της ελληνικής πυγμαχίας, Μεσογειονίκης και δύο φορές Ολυμπιακός, ενώ ο Σαλαμό Αρούχ, Εβραίος πυγμάχος από τη Θεσσαλονίκη, έζησε μία συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όμως το ρινγκ έχει στοιχίσει και ανθρώπινες ζωές

Υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του αθλήματος.

Η πυγμαχία είναι ένα άθλημα στο οποίο το χτύπημα στο κεφάλι του αντιπάλου αποτελεί μέρος της αγωνιστικής τακτικής. Γι’ αυτό και παρά την τεράστια πρόοδο στους ιατρικούς ελέγχους, στους κανονισμούς και στην παρουσία γιατρών δίπλα στο ρινγκ, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες θάνατοι πυγμάχων στην ιστορία.

Ιατρική μελέτη που βασίστηκε στη μεγάλη βάση δεδομένων του Manuel Velazquez εξέτασε 588 θανάτους από τραυματισμούς στο κεφάλι μεταξύ 1950 και 2007, ενώ ευρύτερες ιστορικές καταγραφές ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θανάτων που συνδέθηκαν με την πυγμαχία από τα τέλη του 19ου αιώνα σε πάνω από χίλιους.

Μία από τις τραγωδίες που άλλαξαν την ιστορία του αθλήματος ήταν ο θάνατος του Νοτιοκορεάτη Duk Koo Kim το 1982 μετά τον αγώνα του με τον Ray Mancini. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια συζήτηση για την ασφάλεια των πυγμάχων και συνέβαλε στην πορεία προς τον περιορισμό των μεγάλων αγώνων από 15 σε 12 γύρους.

Είχαν προηγηθεί και άλλες τραγωδίες, όπως ο θάνατος του Benny Paret το 1962 μετά την αναμέτρησή του με τον Emile Griffith, σε έναν αγώνα που μεταδόθηκε μάλιστα από την αμερικανική τηλεόραση.

Η γροθιά ως άθλημα – όχι ως βία

Κι όμως, όσοι γνωρίζουν πραγματικά την πυγμαχία επιμένουν σε κάτι που συχνά διαφεύγει από τον απλό θεατή: ο καλός πυγμάχος δεν είναι απλώς εκείνος που χτυπά δυνατά.

Χρειάζεται ταχύτητα, αντοχή, αντανακλαστικά, εξαιρετική φυσική κατάσταση, τακτική, αυτοέλεγχο, πειθαρχία και ικανότητα να «διαβάζει» μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τις κινήσεις του αντιπάλου.

Από τον Ονόμαστο της Σμύρνης του 688 π.Χ. μέχρι τον Μοχάμεντ Άλι και από τους δερμάτινους ιμάντες των αρχαίων Ελλήνων μέχρι τα σύγχρονα γάντια, η πυγμαχία έχει διανύσει μία διαδρομή σχεδόν 2.700 ετών.

Και κάθε 27 Αυγούστου η Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας υπενθυμίζει αυτή ακριβώς τη διαδρομή: ένα από τα αρχαιότερα αγωνίσματα του ανθρώπου, που μετατράπηκε από σκληρή αναμέτρηση επιβίωσης σε παγκόσμιο άθλημα με κανόνες, πρωταθλητές, εκατομμύρια φιλάθλους – αλλά και με ένα βαρύ τίμημα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε.

Πηγές: International Boxing Association (IBA), World Boxing, Association of Boxing Commissions, Ολυμπιακές πηγές, Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών