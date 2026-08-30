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Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει την ανάπτυξη πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη χώρα, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής και στην ενίσχυση της ενεργειακής της επιρροής.

Παρά τις παλαιότερες έρευνες των ελβετικών αρχών για τις δραστηριότητές του, ο Μπετανκούρ έλαβε στήριξη από αμερικανούς αξιωματούχους για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η συμφωνία προβλέπει την εκμετάλλευση 17 πετρελαϊκών κοιτασμάτων με τη συμμετοχή του Πενταγώνου, ενώ η NABEP σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά την ημερήσια παραγωγή της μέσα στην επόμενη πενταετία.

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Ο Αλεσάντρο Μπετανκούρ Λόπες είναι το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από μία από τις πιο ασυνήθιστες πτυχές της νέας αμερικανικής στρατηγικής για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Ο 46χρονος επιχειρηματίας, που έγινε γνωστός μέσα από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της εποχής του Νικολάς Μαδούρο, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας συμφωνίας που φέρνει την αμερικανική κυβέρνηση πολύ πιο βαθιά στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.

Η οικογένεια Μπετανκούρ ελέγχει τη North American Blue Energy Partners, γνωστή ως NABEP, η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα της έχει έδρα στα Μπαρμπάντος και δραστηριοποιείται στην παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την παραγωγή της να ανέρχεται περίπου στα 200.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

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Η πορεία του Μπετανκούρ προς τον πετρελαϊκό κλάδο, ωστόσο, ξεκίνησε από έναν διαφορετικό χώρο. Κατά τη δεκαετία του 2010 απέκτησε ισχυρή παρουσία στη Βενεζουέλα, όταν η κυβέρνηση του Μαδούρο ανέθεσε στον ίδιο και στους συνεργάτες του συμβάσεις για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν μέσα από αυτές τις συμφωνίες απέκτησαν το προσωνύμιο «bolichicos», δηλαδή «τα παιδιά του Μπολιβάρ». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια νέα γενιά επιχειρηματιών που δημιούργησαν μεγάλες περιουσίες μέσα στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της λεγόμενης Μπολιβαριανής Επανάστασης.

Αργότερα, ο Μπετανκούρ στράφηκε στο πετρέλαιο, αποκτώντας συμμετοχή στην Petrozamora, μια εταιρεία που εκμεταλλευόταν ώριμα κοιτάσματα στη λίμνη Μαρακαΐμπο, στη δυτική Βενεζουέλα. Τα συγκεκριμένα κοιτάσματα αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της NABEP, η οποία στη συνέχεια διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της και αύξησε σημαντικά την παραγωγή της από το 2024.

Η επιχειρηματική του πορεία, πάντως, συνοδεύεται εδώ και χρόνια από ερωτήματα και έρευνες. Οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί του Μπετανκούρ έχουν βρεθεί υπό έρευνα από Ελβετούς εισαγγελείς στη Ζυρίχη για περισσότερο από μία δεκαετία. Δεν του έχουν, ωστόσο, απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες στην Ελβετία.

Η NABEP υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για οποιοδήποτε έγκλημα σε καμία δικαιοδοσία. Ο ίδιος έχει επίσης αρνηθεί να παραχωρήσει συνέντευξη σχετικά με τη νέα συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση.

Παρά τις σκιές του παρελθόντος, ο Μπετανκούρ φαίνεται ότι απέκτησε ιδιαίτερη αξία για την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να εξετάζει πιο σοβαρά την περίπτωσή του από πέρυσι, αναζητώντας επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εταίροι στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της οικονομίας της Βενεζουέλας.

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Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ο Μπετανκούρ κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου σε μια χώρα όπου ο ενεργειακός τομέας έχει υποστεί τεράστια ζημιά από την κακοδιαχείριση, τη διαφθορά και τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται μάλιστα να έκανε κινήσεις υπέρ του επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν φέτος να ασκήσουν πίεση στην Ελβετία ώστε να χαλαρώσουν οι έρευνες που αφορούν τον Μπετανκούρ. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να άρει ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στον επιχειρηματία.

Ο Μπετανκούρ έλαβε επίσης αμερικανική βίζα πολλαπλών εισόδων, γεγονός που του επέτρεψε να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πραγματοποιεί συναντήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

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Και τώρα, η σχέση αυτή περνά σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Η νέα συμφωνία αφορά 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκτείνονται σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα. Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη σημαντικού τμήματος των αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας μέσω του Office of Strategic Capital του Πενταγώνου, ενώ η NABEP αναμένεται να αναλάβει κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν ουσιαστικά το 55% της παραγωγής της κοινοπραξίας. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μετοχές στη NABEP ή σε συνδεδεμένη εταιρεία μέσω warrants, δηλαδή χρηματοπιστωτικών τίτλων που παρέχουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή.

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Το οικονομικό μέγεθος του εγχειρήματος είναι τεράστιο. Η NABEP φέρεται να σχεδιάζει να αναλάβει έως και 5 δισ. δολάρια σε χρέος, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αύξηση της παραγωγής της στο ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία εντάσσεται στη μεγαλύτερη προσπάθειά του να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει την πρόσβαση σε φθηνό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, περιορίζοντας παράλληλα την επιρροή των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, η επίδραση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν αναμένεται να είναι άμεση. Η πετρελαϊκή παραγωγή της Βενεζουέλας έχει καταρρεύσει σε σχέση με τις δυνατότητες των τεράστιων αποθεμάτων της και η αποκατάσταση των υποδομών θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και χρόνο.

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Η συμφωνία με τον Μπετανκούρ αποτελεί, επομένως, ένα μεγάλο στοίχημα τόσο για την Ουάσινγκτον όσο και για τον ίδιο τον επιχειρηματία. Για τον Τραμπ, είναι μια ευκαιρία να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα του πλανήτη. Για τον Μπετανκούρ, είναι η μετάβαση από έναν αμφιλεγόμενο επιχειρηματία της εποχής Μαδούρο σε έναν από τους σημαντικότερους ιδιώτες παίκτες στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα της Βενεζουέλας.

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Το ερώτημα πλέον είναι αν η συνεργασία αυτή θα μετατρέψει τον Μπετανκούρ στον άνθρωπο-κλειδί για την επιστροφή του αμερικανικού κεφαλαίου στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας ή αν οι εκκρεμότητες γύρω από το παρελθόν του θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ.

Με πληροφορίες από NYT / Businessinsider

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