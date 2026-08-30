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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν σύντομα να αναπληρώνουν τα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου με αργό από τη Βενεζουέλα, μετά τη νέα συμφωνία Ουάσινγκτον και Καράκας. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μάλιστα το πετρέλαιο της Βενεζουέλας «δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των ΗΠΑ».

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας που δίνει στις ΗΠΑ πλειοψηφικό έλεγχο στην αξιοποίηση περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την αμερικανική ενεργειακή ασφάλεια, ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει παράλληλα να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας.

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Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι η διαδικασία «αναπλήρωσης» του στρατηγικού αποθέματος θα ξεκινήσει «σύντομα». Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει έτσι να ενισχύσει ένα απόθεμα που έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση διεθνών αναταράξεων στην αγορά ενέργειας και των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Ωστόσο, το πότε ακριβώς θα αρχίσει να φτάνει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στο αμερικανικό στρατηγικό απόθεμα παραμένει ασαφές. Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η αύξηση της παραγωγής στη Βενεζουέλα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και αποκατάσταση υποδομών, γεγονός που σημαίνει ότι τα οφέλη από τη συμφωνία δεν αναμένεται να είναι άμεσα.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη 17 πετρελαϊκών πεδίων και αρχικό στόχο παραγωγής περίπου 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της.

Παρά τη μεγάλη πολιτική και οικονομική σημασία της συμφωνίας, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υλοποίησής της, το ύψος των επενδύσεων και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να αυξηθεί ουσιαστικά η παραγωγή και να υπάρξουν απτά οφέλη για την αμερικανική αγορά.