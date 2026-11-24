Μαρία Μίντλετον: Η 18χρονη από τις ΗΠΑ που αφιέρωσε τη ζωή της στην φιλανθρωπία και πέθανε από καρκίνο μπορεί να γίνει η πρώτη αγία της Gen Z (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Καθολικοί επίσκοποι των ΗΠΑ ψήφισαν ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας αγιοποίησης της 18χρονης Μαρίας Μίντλετον, η οποία απεβίωσε το 2020 από όγκο στον εγκέφαλο.

Ο αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας εξέδωσε άμεσα το σχετικό διάταγμα, ξεκινώντας την επισκοπική φάση έρευνας για την αναγνώριση της ηρωικής αρετής της.

Η διαδικασία απαιτεί την αναγνώριση δύο θαυμάτων από το Βατικανό, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί αναφορές για θεραπείες που αποδίδονται στη μεσολάβησή της.

Εφόσον ολοκληρωθεί η αγιοποίηση, η Μίντλετον θα αποτελέσει την πρώτη αγία της Generation Z, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κάρλο Ακούτις.

Η νεαρή έφηβη διακρίθηκε για την έντονη εθελοντική της δράση και τη βαθιά πίστη της, αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας.

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Οι Καθολικοί επίσκοποι των ΗΠΑ ψήφισαν στις 17 Νοεμβρίου να ανοίξει η υπόθεση αγιοποίησης της Μαρίας Μίντλετον. Η 18χρονη από την Πενσιλβάνια πέθανε το 2020 από όγκο στον εγκέφαλο. Η απόφαση πάρθηκε στη φθινοπωρινή γενική συνέλευση της Διάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ (USCCB) στη Βαλτιμόρη. Αμέσως μετά, ο αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας Νέλσον Πέρεζ εξέδωσε διάταγμα για την υπόθεση.

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η Μαρία μπορεί να γίνει η πρώτη αγία της Generation Z, όπως σημειώνει η New York Post. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2025, η Εκκλησία είχε ανακηρύξει τον πρώτο άγιο της γενιάς των millennials, τον Ιταλό Κάρλο Ακούτις. Οι δύο ιστορίες έχουν πολλά κοινά.

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Δύο έφηβοι, μία ασθένεια

Ο Κάρλο Ακούτις γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 και μεγάλωσε στο Μιλάνο. Πέθανε από λευχαιμία το 2006, σε ηλικία 15 ετών. Η Μαρία Μίντλετον γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2002 στο Ντόιλσταουν της Πενσιλβάνια και πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2020, στα 18 της.

Η ημερομηνία του θανάτου της συμπίπτει σχεδόν με έναν σταθμό στην υπόθεση του Ακούτις. Δύο μέρες αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου 2020, ο Ιταλός έφηβος ανακηρύχθηκε μακάριος στην Ασίζη.

Και οι δύο μεγάλωσαν σε θρησκευόμενες οικογένειες και είχαν από μικροί έντονη σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Η μητέρα της Μαρίας την πήγαινε από τριών ετών στη λατρεία στο Εθνικό Προσκύνημα της Παναγίας της Τσεστοχόβας, στο Ντόιλσταουν. Ο Ακούτις έφτιαχνε ιστοσελίδες για να διαδώσει την καθολική πίστη, με γνωστότερη μια ψηφιακή έκθεση για τα ευχαριστιακά θαύματα. Γι’ αυτό έμεινε γνωστός ως ο «influencer του Θεού».

Η Μαρία, η Ουγκάντα και το «Think hope»

Η Μαρία ασχολήθηκε με τον εθελοντισμό από το δημοτικό. Οργάνωνε κάθε χρόνο συλλογή χειμωνιάτικων ρούχων και πολλές φορές πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών στο Χάρλεμ, μοιράζοντας η ίδια τα είδη σε οικογένειες. Στο λύκειο Villa Joseph Marie ξεκίνησε έρανο για παιδιά με καρκίνο, που γίνεται ακόμη με το όνομα «Hope-A-Thon».

Η διάγνωση ήρθε τον Ιανουάριο του 2019, όταν ήταν 16 ετών. Ο όγκος στο στέλεχος του εγκεφάλου δεν χειρουργούνταν και οι γιατροί της έδωσαν 9 με 12 μήνες ζωής.

Εννέα μήνες μετά τη διάγνωση ταξίδεψε στην Ουγκάντα, στο St. John Paul II High School, όπου οι μαθητές είχαν προσευχηθεί γι’ αυτήν. Εκεί γνώρισε μια μαθήτρια της οποίας ο αδελφός είχε δρεπανοκυτταρική αναιμία. Την ευχή που της πρόσφερε το Make-A-Wish τη χρησιμοποίησε για εκείνη την οικογένεια και για το σχολείο.

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Το 2020, με τις λειτουργίες κλειστές λόγω πανδημίας, ο αρχιεπίσκοπος Πέρεζ της πήγαινε ο ίδιος τη Θεία Κοινωνία στο σπίτι. Πάνω από 500 αυτοκίνητα πέρασαν έξω από το σπίτι της για να της δείξουν στήριξη. Λίγο πριν πεθάνει, όταν πια δυσκολευόταν να γράψει, σημείωσε στο ημερολόγιό της δύο λέξεις: «Think hope». Η φράση είναι χαραγμένη στον τάφο της.

Πόσο απέχει από την αγιοποίηση

Η ψηφοφορία της 17ης Νοεμβρίου ήταν μια «κανονική διαβούλευση», τυπικό βήμα της διαδικασίας. Οι επίσκοποι δεν ανακήρυξαν τη Μαρία αγία. Συμφώνησαν ότι η υπόθεσή της μπορεί να ανοίξει. Την πρόταση εισηγήθηκαν ο επίσκοπος Τόμας Παπρόκι, πρόεδρος της επιτροπής κανονικών υποθέσεων της USCCB, και ο Πέρεζ, στον οποίο είχε κατατεθεί η αίτηση τον Ιούνιο του 2026.

Ακολουθεί η επισκοπική φάση. Η Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας θα ερευνήσει αν η Μαρία έζησε «με ηρωική αρετή» και θα στείλει τα ευρήματα στο Υπουργείο του Βατικανού για τις Υποθέσεις των Αγίων. Κατά κανόνα χρειάζονται δύο θαύματα αναγνωρισμένα από το Βατικανό.

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Ο Ακούτις πέρασε όλα αυτά τα στάδια μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες από τον θάνατό του. Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τον ανακήρυξε άγιο στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, στη Ρώμη. Για τη Μαρία, το Βατικανό δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη κανένα θαύμα. Ο Παπρόκι ανέφερε ωστόσο ότι αναφορές για θεραπείες που αποδίδονται στη μεσολάβησή της έχουν φτάσει από όλες τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ουγκάντα.

Στην ομιλία του προς τους επισκόπους, ο Παπρόκι έβαλε τη Μαρία δίπλα στον Ακούτις και σε άλλους νέους αγίους, όπως η Ιωάννα της Λωρραίνης, ο Αλοΐσιος Γκονζάγκα και τα αδέλφια Φραγκίσκος και Ιακίνθη Μάρτο. Η Ιωάννα της Λωρραίνης ήταν η αγία που είχε διαλέξει η ίδια η Μαρία για νονά στο χρίσμα. Αν αναγνωριστεί η αγιότητά της, είπε ο Παπρόκι, θα είναι μάρτυρας ελπίδας «ιδίως για τους νέους που ψάχνουν νόημα και σκοπό στη ζωή».

«Η κόρη μας μπαίνει στον δρόμο για την αγιοποίηση, για να γίνει αγία της Καθολικής Εκκλησίας», είπε μετά την ψηφοφορία ο πατέρας της, Μπράιαν Μίντλετον. Η μητέρα της, Σούζαν, είπε ότι η Μαρία «ανήκει στον κόσμο».

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Catholicworldreport / NRP.

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