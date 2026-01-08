Η Καθολική Εκκλησία στην Ισπανία, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του κλήρου, κατέληξε σήμερα (8/1) σε συμφωνία με την ισπανική κυβέρνηση για την αποζημίωση θυμάτων των οποίων οι υποθέσεις δεν μπορούν πλέον να εκδικαστούν, είτε λόγω παραγραφής είτε επειδή οι φερόμενοι δράστες έχουν αποβιώσει.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Φέλιξ Μπολάνιος, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα βήμα αποκατάστασης της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι «κλείνει ένας κύκλος σιωπής δεκαετιών και ανοίγει ο δρόμος για έμπρακτη αναγνώριση των θυμάτων, με αποζημιώσεις που θα καλυφθούν από την Εκκλησία».

Οι αποκαλύψεις ξεκίνησαν το 2021 μετά από έρευνα της εφημερίδας El Pais, η οποία έφερε στο φως πάνω από 1.200 καταγγελίες, σε μια υπόθεση που θύμισε αντίστοιχα σκάνδαλα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία και η Γαλλία.

Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2023 εκτίμησε, βάσει έρευνας σε δείγμα 8.000 πολιτών, ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες μέσα σε βάθος δεκαετιών. Η ίδια έκθεση εισηγήθηκε τη σύσταση κρατικού ταμείου και επέκρινε την Εκκλησία για ανεπαρκή συνεργασία και για προσπάθεια υποβάθμισης της έκτασης του προβλήματος. Μέχρι το 2024, πάνω από 700 άτομα είχαν απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη.

Παράλληλα, έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της Ισπανικής Καθολικής Εκκλησίας κατέγραψε περίπου 2.000 θύματα έως τα τέλη του 2023.

Πηγή: Reuters

Βάσει της νέας συμφωνίας, ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάζει κάθε καταγγελία και θα εισηγείται το είδος της αποζημίωσης – οικονομικής, ψυχολογικής, ηθικής ή συμβολικής – σύμφωνα με τις ανάγκες και το αίτημα του θύματος, όπως ανέφερε ο Μπολάνιος.

Μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να απευθύνονται απευθείας στην Εκκλησία, ωστόσο πολλοί απέφευγαν αυτή τη διαδικασία. Η Εκκλησία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταβάλει αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα διαδικασία απευθύνεται κυρίως σε όσους δεν επιθυμούν άμεση επαφή με την Εκκλησία. Οι προτεινόμενες αποζημιώσεις θα πρέπει να εγκρίνονται τόσο από το θύμα όσο και από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Εκκλησίας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)