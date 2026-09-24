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Προειδοποίηση για τον κίνδυνο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) να φέρει μια «Αποκάλυψη» είχε απευθύνει το Βατικανό από πολύ πριν αμερικανικές εταιρείες του χώρου αρχίσουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου- ένας προβληματισμός τον οποίο ο Πάπας Λέων έχει θέσει στην «καρδιά» της θητείας του.

Ο Λέων, που τον Μάιο είχε ζητήσει από τις κυβερνήσεις του κόσμου να θεσπίσουν κανόνες για την επίβλεψη της βιομηχανίας, προειδοποίησε εκ νέου για την ΑΙ σε συνάντηση στο Βατικανό την Πέμπτη και αναμένεται να το κάνει και την Παρασκευή, σε ομιλία του στα κεντρικά της UNESCO στο Παρίσι.

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«Αυτό δεν συμβαίνει την “ημέρα μηδέν” για την Αγία Έδρα» είπε o αιδεσιμότατος Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του Βατικανού σε θέματα ΑΙ, μιλώντας στο Reuters, αναφερόμενος στις πρόσφατες εκκλήσεις για επιβράδυνση από πλευράς στελεχών της βιομηχανίας ΑΙ (Anthropic, OpenAI, xAI, μεταξύ άλλων).

«Η μεταμορφωτική δύναμη της ΑΙ…θα μπορούσε να παράξει ένα εύρος κοινωνικών αλλαγών που είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν» είπε ο Μπενάντι, ο οποίος πρόσφατα συμμετείχε και στη σύνοδο για την ΑΙ που διοργάνωσε ο βασιλιάς Κάρολος.

Σε πρόσφατη ομιλία του ο Πάπας Λέων είπε πως η ΑΙ μπορεί να ωφελήσει την ανθρωπότητα, μα έχει φέρει «νέους κινδύνους στην ασφάλεια και τη διεθνή ειρήνη». Κάλεσε τους διεθνείς ηγέτες να «κυβερνήσουν με σοφία» όσον αφορά στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας που έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους από την ΑΙ- μάλιστα συζήτησε δημόσια το θέμα την τρίτη μόλις ημέρα της θητείας του. Τον Μάιο είχε πει ότι τα συστήματα ΑΙ διασπείρουν παραπληροφόρηση, δίνουν προτεραιότητα στη σύγκρουση και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα μονοπάτι ατελείωτου πολέμου.

Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Βατικανού, επανέλαβε την έκκληση του Πάπα Λέοντα για επιβολή ρυθμιστικών κανόνων στη βιομηχανία στη Ρώμη την προηγούμενη εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι οι χώρες δεν μπορούν να πορευτούν μόνες τους στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

«Εδώ διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας» είπε ο Παρολίν. Ο κόσμος, τόνισε, χρειάζεται «την εμπλοκή όλων στην καθιέρωση κάποιων κοινών κανόνων που μπορούν πραγματικά να ελέγξουν αυτό το φαινόμενο».

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Ερωτηθείς αν το Βατικανό είναι σε διάλογο με εταιρείες ΑΙ, ο Μπενάντι υπογράμμισε την αποκεντρωμένη φύση της εκκλησίας και είπε ότι σε κάποιες συζητήσεις ηγούνται τοπικοί επίσκοποι.

Στις 16 Σεπτεμβρίου η σύνοδος των επισκόπων στις ΗΠΑ είπε ότι είχε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την ΑΙ.

Το Βατικανό είχε αρχίσει να προειδοποιεί για τους κινδύνους της ΑΙ το 2019, με δύο σχετικές διασκέψεις. Ο προηγούμενος Πάπας, Φραγκίσκος, είχε προειδοποιήσει σε μία από αυτές πως η παραπληροφόρηση από την ΑΙ θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο. Το Βατικανό επίσης συνεργάστηκε με τη Microsoft, την IΒΜ, τον ΟΗΕ και την ιταλική κυβέρνηση το 2020 για να απευθύνει έκκληση η ανάπτυξη της ΑΙ να μην γίνεται με μόνο στόχο τη μεγαλύτερο κέρδος ή τη σταδιακή αντικατάσταση ανθρώπων σε χώρους εργασίας.

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Ο Πάπας Λέων έχει επίσης ζητήσει αυστηρή επίβλεψη και όσον αφορά στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας, σχολιάζοντας ότι τέτοια όπλα έχουν εξελιχθεί «πρακτικά πέρα από οποιαδήποτε ανθρώπινη δυνατότητα ελέγχου τους».

Ο Μπενάντι παραλλήλισε τις προειδοποιήσεις του Βατικανού για την ΑΙ με αυτές για τα πυρηνικά όπλα. «Αν τα πυρηνικά όπλα μπορούν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα…η χειραγώγηση περιεχομένου παραγωγικής ΑΙ σε κοινωνικούς χώρους μπορεί να καταστρέψει τις δυνατότητες των ανθρώπων να παραμένουν μαζί ως κοινωνία…τα πυρηνικά όπλα πρέπει να αποθηκεύονται μέσα σε εγκαταστάσεις και μπορείς να τα μετράς και να τα ελέγχεις. Η ΑΙ δεν είναι τόσο ορατή» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters

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