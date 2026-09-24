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Η Δανία αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες, ανέφερε η υπηρεσία εξωτερικών και στρατιωτικών πληροφοριών της Δανίας σε μια νέα αξιολόγηση της απειλής που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο υβριδικός πόλεμος και οι ενέργειες δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκό έδαφος επανήλθαν στην επικαιρότητα μετά το πρόσφατο περιστατικό με επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε για το οποίο η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία οδηγώντας έτσι τα μέλη της ΕΕ να ζητήσουν νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

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«Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντατικοποιήσει περαιτέρω τον υβριδικό της πόλεμο πραγματοποιώντας περισσότερες συχνές επιθέσεις κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ με σοβαρότερες συνέπειες για τις χώρες που θα επηρεαστούν σε σχέση με το παρελθόν», ανάφερε η αξιολόγηση της υπηρεσίας.

Μια ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ δεν αποκλείεται, αλλά παραμένει απίθανη, δήλωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (FE).

«Υπάρχει ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να εξαπολύσει περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ που γειτονεύει με τη Ρωσία», εξήγησε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της FE, σε συνέντευξη Τύπου.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε απίθανο η Ρωσία να δει οποιοδήποτε συμφέρον να εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP