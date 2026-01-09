Το Ιράν ήταν σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο την Παρασκευή, αφού οι αρχές προκάλεσαν «μπλακάουτ» στο Ίντερνετ προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα διαδηλώσεων: Τηλεφωνικές κλήσεις δεν μπορούσαν να περάσουν, πτήσεις ακυρώνονταν και ιρανικές ειδησογραφικές ιστοσελίδες ενημερώνονταν σποραδικά.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε τους διαδηλωτές πως ενεργούσαν εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ταραξίες έκαναν επιθέσεις σε δημόσια περιουσία και προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δε θα ανεχθεί να ενεργούν κάποιοι σαν «μισθοφόροι ξένων».

Advertisement

Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι διαδηλώσεις που άρχισαν σχετικά με την εκτόξευση του πληθωρισμού στην Ισλαμική Δημοκρατία έχουν εξελιχθεί στις μεγαλύτερες εδώ και περίπου τρία χρόνια: Διαμαρτυρίες έχουν αναφερθεί σε όλες τις επαρχίες και οργανώσεις δικαιωμάτων κάνουν λόγο για δεκάδες θανάτους.

Παρατάξεις της (κατακερματισμένης) αντιπολίτευσης στο εξωτερικό καλούσαν σε περισσότερες διαδηλώσεις την Παρασκευή, με τον Ρεζά Παχλαβί, εξόριστο γιο του έκπτωτου σάχη, να απευθύνεται στους Ιρανούς μέσω των social media: «Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους».

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε διατάξει την επιχείρηση «Midnight Hammer» εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν πριν μήνες και πρόσφατα προειδοποίησε την Τεχεράνη πως ίσως σπεύσει να βοηθήσει τους διαδηλωτές, είπε την Παρασκευή πως δεν θα συναντούσε τον Παχλαβί και δεν ήταν σίγουρος αν θα ήταν πρέπον να τον υποστηρίξει.

Εικόνες που προβλήθηκαν το βράδυ από την κρατική τηλεόραση έδειχναν λεωφορεία να καίγονται, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και φωτιές σε σταθμούς μετρό και τράπεζες. Οι ταραχές αποδόθηκαν στην Οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού, μια παράταξη της αντιπολίτευσης που είχε αποκοπεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, στεκόμενος μπροστά σε φωτιές στο Ραστ, λιμάνι της Κασπίας, είπε πως «μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη- όλα τα καταστήματα έχουν καταστραφεί».

Στο παρελθόν το ιρανικό καθεστώς έχει καταστείλει μεγαλύτερα κύματα διαδηλώσεων, μα τώρα είναι αντιμέτωπο με μια ακόμα πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση και εντονότερη διεθνή πίεση, με διεθνείς κυρώσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα να έχουν επαναφερθεί από τον Σεπτέμβριο.

Advertisement

Γαλλική διπλωματική πηγή την Παρασκευή είπε ότι το Ιράν θα έπρεπε να δείξει τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση απέναντι στους διαδηλωτές.

Οι διαδηλώσεις δεν έχουν φτάσει ακόμα στην έκταση των διαδηλώσεων στα τέλη του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μα αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση στις αρχές από τότε.

Οι αρχές έχουν επιχειρήσει μια διπλή προσέγγιση- να χαρακτηρίσουν τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως βάσιμες και να καταδικάσουν αυτούς που αποκαλούν βίαιους ταραξίες, προβαίνοντας σε καταστολή με δυνάμεις ασφαλείας.

Advertisement

Χαμενεΐ προς Τραμπ

«Την περασμένη νύχτα στην Τεχεράνη βάνδαλοι και διαδηλωτές ήρθαν και κατέστρεψαν ένα κτίριο που ανήκε στο κράτος, στον ίδιο τον λαό, απλώς για να ικανοποιήσουν την καρδιά του προέδρου των ΗΠΑ» είπε ο Χαμενεΐ, καλώντας τον Τραμπ να «διαχειριστεί τη δική του χώρα».

Ενώ οι αρχικές διαδηλώσεις εστίαζαν στην οικονομία, με το ιρανικό ριάλ να χάνει τη μισή του αξία απέναντι στο δολάριο πέρυσι και τον πληθωρισμό να φτάνει το 40% τον Δεκέμβριο, έχουν αλλάξει, περιλαμβάνοντας και συνθήματα κατά των αρχών.

Διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα» και επευφημούν τη μοναρχία που ανετράπη το 1979. Η έκταση της στήριξης εντός του Ιράν προς τη μοναρχία, ωστόσο, ή την Οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού, τις παρατάξεις με τη δυνατότερη «φωνή» μεταξύ των Ιρανών του εξωτερικού, αμφισβητείται.

Advertisement

Πηγή: Reuters