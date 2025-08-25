«Υπάρχει μια συμφωνία (για τους ομήρους) στο τραπέζι, πρέπει να τη δεχτούμε» δήλωσε από τη ναυτική βάση της Χάιφα ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό σταθμό, ο αντιστράτηγος Ζαμίρ πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δημιούργησαν τις συνθήκες για μια συμφωνία και τώρα το θέμα βρίσκεται στα χέρια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον υεμενίτικων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι, μια εβδομάδα έπειτα από παρόμοια πλήγματα στην πρωτεύουσα Σανάα, σύμφωνα με αξιωματούχους της παράταξης που πρόσκειται στο Ιράν.

Υποστηρίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, οι Χούθι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

Μετά τα χθεσινά πλήγματα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και το κίνημα απείλησε πως θα «ανταποδώσει» την επίθεση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, στα χέρια των Χούθι, έγιναν ισραηλινά πλήγματα εναντίον εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, δυο ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών –ο ένας είχε ήδη γίνει στόχος μια εβδομάδα νωρίτερα–, καθώς και εγκατάστασης των δυνάμεων ασφαλείας κοντά σε μέγαρο της προεδρίας.

«Σε όποιον μας επιτίθεται — αντεπιτιθέμεθα. Σε όποιον σχεδιάζει να μας επιτεθεί — επιτιθέμεθα. Όλη η περιοχή κατανοεί την ισχύ και την αποφασιστικότητα του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον του αμερικανοσιωνιστικού σχεδίου και θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση ωσότου να τερματιστεί η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός (του Ισραήλ) στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε το πολιτικό γραφείο των Χούθι.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, που απέχει κάπου 1.800 χιλιόμετρα από τους τομείς της Υεμένης που ελέγχουν. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως «πιθανότητα αποσυντέθηκε εν πτήσει».

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν έγγραφο του στρατού, ο πύραυλος αυτός για πρώτη φορά έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

Πέρα από τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι Χούθι ξανάρχισαν τον Ιούλιο, έπειτα από παύση μερικών μηνών, να βάζουν στο στόχαστρο πλοία στα ανοικτά της Υεμένης που κατ’ αυτούς συνδέονται με το εβραϊκό κράτος. Τον Μάιο, είχαν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ έπειτα από μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών στην Υεμένη, αλλά κατόπιν ξεκαθάρισαν πως αυτή δεν αφορούσε το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Times of Israel– ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa