Από θαύμα δεν κατέληξε σε τραγωδία αγώνας με ταχύπλοα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όταν ένα σκάφος απογειώθηκε στον αέρα με πάνω από 200 μίλια/ώρα και στην συνέχεια καρφώθηκε στο νερό, πέφτοντας με φόρα από μεγάλο ύψος.

Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στο τουρνουά Desert Storm Shootout 2025 στη Lake Havasu City της Αριζόνα το περασμένο Σάββατο (26/4) και μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους.

🇺🇸 Boat goes airborne and crashes into the water at the Desert Storm Shootout at Lake Havasu in Arizona.



The Desert Storm Shootout is the largest performance boating event in the Western US.



The boat was traveling at speeds as high as 200 miles per hour, according to Havasu… pic.twitter.com/9mEVr5NWmj