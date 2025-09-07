Ένα ασυνήθιστο περιστατικό από την Τουρκία τράβηξε την προσοχή του κοινού αυτή την εβδομάδα, όταν μια αρκούδα 91 κιλών χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κτηνιατρική κλινική λόγω πόνου στην κοιλιά.

Η αρκούδα, που ονομάζεται Οκάν, είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα φρούτων, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσφορία στο στομάχι της.

Advertisement

Advertisement

Ο Οκάν μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης αξονικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά και οι εξετάσεις αίματος δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα. «Τώρα είναι καλά, πολύ ήρεμος και χαρούμενος. Σύντομα θα απολαύσει ξανά την πισίνα στο πάρκο», δήλωσε ο Μπουράκ Μεμισόγλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Φύσης και Ζωής στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Οκάν έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στους επισκέπτες του πάρκου, οι οποίοι τον αναγνωρίζουν από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα: πριν από τρία χρόνια είχε υποβληθεί σε θεραπεία για πόνο στο στομάχι μετά από υπερβολική κατανάλωση φρούτων.

Çok meyve yediği için ağırlık çöken ayı Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı. pic.twitter.com/Xnx7e3T0FZ — BPT (@bpthaber) September 3, 2025