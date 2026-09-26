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Η απόφαση βασίστηκε σε ζητήματα ασφάλειας και πρακτικές δυσκολίες που προέκυπταν από τις καθημερινές μετακινήσεις της οικογένειας.

Ο Δούκας του Σάσεξ δήλωσε πως ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν προσαρμοστεί ομαλά στο νέο τους σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ο Χάρι επιδιώκει να καλλιεργήσει στα παιδιά του την επίγνωση για την κοινωνική προσφορά και το έργο των γονέων τους.

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Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να αλλάξουν σχολείο στον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, με ζητήματα ασφάλειας και τις πρακτικές δυσκολίες της καθημερινής μετακίνησης να βρίσκονται πίσω από την απόφαση.

Ο Δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στην αλλαγή, σε σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε στο CTV με αφορμή τους Invictus Games, τους οποίους έχει ιδρύσει. Ο 42χρονος Χάρι μίλησε για τη ζωή της οικογένειάς του στη Βρετανία, όπου επέστρεψε το τελευταίο διάστημα.

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«Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχο που επέστρεψα σε βρετανικό έδαφος», είπε χαρακτηριστικά, πριν αστειευτεί: «Είναι υπέροχο που επέστρεψα στη μαμά-πατρίδα, στην πραγματικότητα!».

Όταν ρωτήθηκε για τα παιδιά του, ο Χάρι αποκάλυψε πως η νέα σχολική πραγματικότητα εξελίσσεται ομαλά. «Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθώ πραγματικά στο Invictus στο Μπέρμιγχαμ», ανέφερε.

Η αλλαγή σχολείου είχε γίνει γνωστή λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τον Χάρι και τη Μέγκαν στην απόφαση.

Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ είχε εξηγήσει στο People ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας, με επίκεντρο τις πρακτικές λεπτομέρειες των υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στο ζευγάρι, η εγκατάσταση του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ στο νέο τους σχολικό περιβάλλον «ήταν και παραμένει η εστίασή τους». Όπως πρόσθεσε, όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στη θέση τους όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Ο Χάρι έχει μιλήσει, πάντως, και για την καθημερινότητα των παιδιών του, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και ο Άρτσι με τη Λίλιμπετ δεν υποδέχονται πάντα με ενθουσιασμό την επιστροφή στο σχολείο μετά το Σαββατοκύριακο.

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Κατά την ετήσια παρουσία του στα βραβεία WellChild στο Λονδίνο, στις 21 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε μια χαρακτηριστική σκηνή από εκείνο το πρωινό. Όπως είπε, τα παιδιά του είχαν την «κλασική μελαγχολία της Δευτέρας» την ώρα του πρωινού.

Ο ίδιος συνέδεσε μάλιστα την αντίδρασή τους με τις δικές του αναμνήσεις από το οικοτροφείο. «Όταν ήμουν στο οικοτροφείο, η μελαγχολία ξεκινούσε πάντα από την Κυριακή το βράδυ, όταν ήξερες ότι έπρεπε να επιστρέψεις», ανέφερε.

Αντί να προσπαθήσει απλώς να τους αλλάξει διάθεση, ο Χάρι αποφάσισε να τους μιλήσει για το πρόγραμμα της ημέρας του και για τα παιδιά και τις οικογένειες που επρόκειτο να συναντήσει στα βραβεία.

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Η τακτική του φαίνεται πως λειτούργησε. «Ενθουσιάστηκαν πραγματικά και άρχισαν να κάνουν κάθε είδους ερωτήσεις», είπε.

Ο Χάρι εξήγησε πως θεωρεί σημαντικό, τόσο ο ίδιος όσο και η Μέγκαν, να βοηθούν τα παιδιά τους να κατανοούν τη δουλειά που κάνουν και να αποκτούν από μικρή ηλικία επίγνωση για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

«Όπως συμβαίνει με όλη τη δουλειά μου, αλλά και με τη δουλειά της μητέρας τους, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους καλλιεργήσουμε αυτή την επίγνωση», ανέφερε.

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