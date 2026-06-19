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Η Μελόνι χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου κατασκευασμένες και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση του απέναντι στους συμμάχους της Δύσης.

Το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί μια απότομη επιδείνωση στις σχέσεις των δύο πολιτικών, οι οποίες είχαν παρουσιάσει πρόσφατα σημάδια σταθεροποίησης μετά από προηγούμενες εντάσεις.

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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διέψευσε κατηγορηματικά την Παρασκευή τον ισχυρισμό του κάποτε στενού της συμμάχου Ντόναλντ Τραμπ , σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ότι τον «παρακάλεσε» να φωτογραφηθεί μαζί της στην σύνοδο κορυφής της G7.

Η Μελόνι δήλωσε ότι «έκπληκτη» από τα σχόλιά του, τα οποία ήταν «εντελώς βγαλμένα από το μυαλό του». Τον κατηγόρησε ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης παρά προς τους παλιούς, καθιερωμένους συμμάχους των ΗΠΑ.

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Η τελευταία ανταλλαγή σχολίων σηματοδοτεί μια απότομη επιδείνωση των σχέσεων, που έρχεται λίγες μέρες μετά τα σημάδια στη σύνοδο κορυφής της G7 ότι οι δύο δεξιοί ηγέτες είχαν σταθεροποιήσει μια προηγουμένως τεταμένη σχέση μετά τις εντάσεις φέτος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Βίντεο από την εκδήλωση στη Γαλλία έδειξε τον Μελόνι και τον Τραμπ σε βαθιά συζήτηση, αλλά ο ηγέτης των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι απλώς της έκανε το χατίρι, συνομιλώντας μαζί της.

«Πιθανότατα είναι χαρούμενη που μίλησα μαζί της. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να της μιλήσω», φέρεται να είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό κανάλι La7 σε μια σύντομη συνέντευξη, αφού ο ίδιος ρώτησε τον δημοσιογράφο για την πρωθυπουργό της Ιταλίας.

«Με παρακάλεσε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά τη λυπήθηκα», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τη μετάφραση του La7.

Το κανάλι δεν δημοσίευσε το πρωτότυπο ηχητικό, μόνο μια μεταγλωττισμένη απόδοση των δηλώσεων του.

Η Μελόνι απάντησε: «Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες. Είμαι ειλικρινά έκπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι απέναντι στους συμμάχους του: δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε».

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«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων τους ηγέτες αντ’ αυτού αντιμετωπίζει με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια», είπε, προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ».

FLASH— MELONI: DICHIARAZIONI TRUMP INVENTATE, SONO ALLIBITA: IO E L’ITALIA NON IMPLORIAMO MAI @ultimoranet pic.twitter.com/MFOXUEyLlx — Ultimora.net (@ultimoranet) June 19, 2026

Η Μελόνι ήταν κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και η μόνη Ευρωπαία ηγέτιδα που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του το 2025.

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Ωστόσο, αργότερα επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα για την καταδίκη του για τη σύγκρουση στο Ιράν, αποστασιοποιούμενη από τον Τραμπ μετά την έναρξη του πολέμου. Αυτό προκάλεσε μια έντονη επίπληξη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι δεν έχει θάρρος.