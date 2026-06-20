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Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον παρακάλεσε για μια φωτογραφία, προκαλώντας την άμεση και αυστηρή απάντηση της Μελόνι ότι η ίδια και η χώρα της δεν παρακαλούν ποτέ.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο ιταλικό πολιτικό σύστημα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο συμπεριφοράς του Τραμπ απέναντι σε συμμάχους, όπου οι διαφωνίες πολιτικής συχνά μετατρέπονται σε προσωπικές προσβολές.

Παρά την προηγούμενη επένδυση της Μελόνι στην προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, η σύγκρουση αυτή υπογραμμίζει τις δυσκολίες στη διατήρηση ισορροπιών με μια ηγεσία που χρησιμοποιεί την απαξίωση των συνομιλητών της ως πολιτική τεχνική.

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Υπάρχουν στιγμές στη διπλωματία που δεν χωρούν στα πρωτόκολλα. Δεν είναι αποφάσεις, δεν είναι συμφωνίες, δεν είναι κοινά ανακοινωθέντα. Είναι μια φράση, ένα βλέμμα, μια ατάκα μπροστά στις κάμερες ή σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Και αυτές οι στιγμές, όσο κι αν αργότερα επιχειρείται να σβηστούν, μένουν. Γίνονται αρχείο. Γίνονται υπενθύμιση. Γίνονται υλικό για την επόμενη κρίση.

Η περίπτωση Ντόναλντ Τραμπ – Τζόρτζια Μελόνι είναι ακριβώς τέτοια.

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Μέχρι πριν λίγους μήνες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός παρουσιαζόταν ως η πιο προνομιακή συνομιλήτρια του Τραμπ στην Ευρώπη. Η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην ορκωμοσία του το 2025. Η πολιτικός που θα μπορούσε, κατά την προσφιλή διπλωματική φαντασίωση της εποχής, να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα σε μια καχύποπτη Ευρώπη και έναν απρόβλεπτο Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ την είχε υμνήσει δημόσια. Την είχε αποκαλέσει «φανταστική ηγέτιδα», «πολύ επιτυχημένη πολιτικό», «έμπνευση για όλους». Στη σύνοδο για τη Γάζα, στο Σαρμ ελ Σέιχ, πήγε ακόμη πιο μακριά: τη χαρακτήρισε «όμορφη νεαρή γυναίκα», προσθέτοντας το γνωστό τραμπικό σχόλιο ότι στις ΗΠΑ, αν πεις μια γυναίκα όμορφη, «τελειώνει η πολιτική σου καριέρα», αλλά εκείνος θα «το ρίσκαρε».

Τότε ήταν τα μέλια. Τώρα ήρθε το φαρμάκι.

Η νέα κρίση ξέσπασε μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. Ο Τραμπ, μιλώντας σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον «παρακάλεσε» για μια φωτογραφία. Ότι ήθελε τόσο πολύ να φωτογραφηθεί μαζί του, ώστε εκείνος τελικά δέχθηκε επειδή τη… λυπήθηκε.

Η απάντηση της Μελόνι ήταν άμεση και ασυνήθιστα ή και δικαιολογημένα σκληρή. Είπε ότι οι δηλώσεις Τραμπ ήταν «ολότελα επινοημένες», ότι είναι «ειλικρινά άναυδη» και πρόσθεσε την φράση που ήδη καταγράφεται ως πολιτικό στιγμιότυπο: «Εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ».

Δεν έμεινε όμως εκεί. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο προς συμμάχους. Και πρόσθεσε, με νόημα, ότι λυπάται που δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Με άλλα λόγια, η Μελόνι δεν απάντησε μόνο ως θιγμένη πολιτικός. Απάντησε ως αρχηγός κράτους που είδε την προσωπική προσβολή να μετατρέπεται σε εθνική.

Και πράγματι, στη Ρώμη η αντίδραση ήταν σχεδόν οριζόντια. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταϊάνι ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι οι «σοβαρές και προσβλητικές» φράσεις του Τραμπ προς την πρωθυπουργό προσβάλλουν όλη την Ιταλία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επικοινώνησε με τη Μελόνι για να της εκφράσει τη συμπαράστασή του. Υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και στελέχη της αντιπολίτευσης, έσπευσαν να καταδικάσουν τον τόνο του Αμερικανού προέδρου.

Αυτό έχει πολιτική σημασία. Διότι η Μελόνι, που για καιρό επένδυσε στην προσωπική της σχέση με τον Τραμπ, βρέθηκε ξαφνικά να προστατεύεται πολιτικά από ένα εθνικό αντανακλαστικό αξιοπρέπειας. Ακόμη και αντίπαλοί της στην Ιταλία διαχώρισαν την εσωτερική τους αντιπαράθεση από την ανάγκη να μη διασύρεται η χώρα από έναν σύμμαχο.

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Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε ως εδώ.

Η ρωγμή δεν άνοιξε με τη φωτογραφία. Η φωτογραφία ήταν η αφορμή. Το βαθύτερο πρόβλημα ήταν το Ιράν, ο Πάπας Λέων και η άρνηση της Ιταλίας να ακολουθήσει τυφλά την Ουάσιγκτον σε μια πολεμική λογική που προκαλούσε ήδη σοβαρές αναταράξεις στην Ευρώπη.

Όταν η Μελόνι υπερασπίστηκε τον Πάπα Λέοντα απέναντι στις επιθέσεις Τραμπ για την κριτική του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με τον γνωστό του τρόπο: προσωπικά, απόλυτα, απαξιωτικά. Είπε ότι «νόμιζε πως είχε θάρρος» αλλά έκανε λάθος. Την κατηγόρησε ότι δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ στο ζήτημα του Ιράν και των Στενών του Ορμούζ.

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Ακολούθησε η άρνηση της Ιταλίας να επιτρέψει τη χρήση βάσης στη Σικελία από αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν πολεμικό υλικό για τον πόλεμο στο Ιράν. Για το περιβάλλον Τραμπ, αυτό φέρεται να ήταν το «προπατορικό αμάρτημα» της Μελόνι. Η στιγμή δηλαδή που η μέχρι τότε «αγαπημένη» Ευρωπαία σύμμαχος έπαψε να είναι χρήσιμη χωρίς επιφυλάξεις.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία του τραμπικού φαινομένου στην εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ συχνά δεν μιλά ως πρόεδρος που διαχειρίζεται συμμαχίες. Μιλά ως πρωταγωνιστής που χρειάζεται ατάκα, χειροκρότημα, υπεροχή, αφήγημα νίκης. Ακόμη κι αν για να το πετύχει πρέπει να μικρύνει έναν συνομιλητή. Ακόμη κι αν ο συνομιλητής είναι σύμμαχος. Ακόμη κι αν αύριο θα πρέπει να καθίσει ξανά στο ίδιο τραπέζι.

Η Μελόνι δεν είναι η πρώτη.

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Με τον Εμανουέλ Μακρόν, η σχέση έχει περάσει πολλές φορές από την επίδειξη οικειότητας στην ειρωνεία. Ο Τραμπ τον έχει αποκαλέσει «δημοσιοσχεσίτη» και έχει πει ότι «πάντα τα κάνει λάθος», όταν ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στους λόγους πρόωρης αποχώρησής του από σύνοδο της G7. Σε άλλη περίσταση, σχολίασε δημόσια το βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν στο αεροπλάνο, λέγοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος «ακόμη αναρρώνει» από το χτύπημα. Ο Μακρόν απάντησε τότε ότι τέτοια σχόλια δεν ήταν ούτε κομψά ούτε κατάλληλα.

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Με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την πιο βαριά βρετανική ιστορική αναφορά για να τον μειώσει: «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», είπε, επειδή το Λονδίνο δεν έσπευσε να στηρίξει αμερικανικές στρατιωτικές κινήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και όταν η Βρετανία έθεσε αεροπλανοφόρο σε ετοιμότητα, ο Τραμπ σχολίασε ότι δεν χρειάζονται άνθρωποι που μπαίνουν στους πολέμους «αφού τους έχουμε ήδη κερδίσει».

Με τον Καναδά, η προσβολή έχει γίνει σχεδόν μόνιμο μοτίβο. Ο Τραμπ έχει επαναφέρει την ιδέα της «51ης Πολιτείας» και έχει αποκαλέσει τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ «κυβερνήτη», σαν ο Καναδάς να ήταν αμερικανική επαρχία και όχι κυρίαρχο κράτος. Σε άλλη στιγμή, απάντησε σε καναδικές αιχμές για τον εξαναγκασμό μικρότερων χωρών λέγοντας: «Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η σύγκρουση πήρε επίσης προσωπικό τόνο. Όταν ο Μερτς επέκρινε την αμερικανική στρατηγική στο Ιράν, ο Τραμπ τον κάλεσε να ασχοληθεί με τη «σπασμένη χώρα» του, ιδίως με τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε μια άλλη αμήχανη στιγμή, όταν ο Μερτς αναφέρθηκε στην επέτειο της D-Day ως ημέρα απελευθέρωσης της Ευρώπης από τον ναζισμό, ο Τραμπ του είπε ότι «δεν ήταν ευχάριστη μέρα για εσάς». Ο Μερτς χρειάστηκε να του υπενθυμίσει ότι για τη Γερμανία ήταν η αρχή της απελευθέρωσης από τη ναζιστική δικτατορία.

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Ακόμη και με την Ιαπωνία, σε επίσκεψη της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ, ερωτηθείς γιατί δεν ενημέρωσε συμμάχους πριν από την επίθεση στο Ιράν, επικαλέστηκε το Περλ Χάρμπορ: «Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία τι σημαίνει αιφνιδιασμός;» είπε, αφήνοντας την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό σε εμφανώς δύσκολη θέση.

Το μοτίβο είναι σαφές. Ο Τραμπ δεν περιορίζεται σε διαφωνίες πολιτικής. Τις μετατρέπει συχνά σε προσωπικές σκηνές. Ο συνομιλητής δεν είναι απλώς αντίθετος σε μια επιλογή του. Είναι «αδύναμος», «άτολμος», «λάθος», «δημοσιοσχεσίτης», «κυβερνήτης», κάποιος που «παρακαλά». Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται αφήγηση κυριαρχίας.

Αυτό εντυπωσιάζει το κοινό του. Δημιουργεί τίτλους. Τροφοδοτεί τα κοινωνικά δίκτυα. Συντηρεί τον μύθο του ηγέτη που δεν σέβεται κανόνες, δεν μασάει τα λόγια του, δεν φοβάται κανέναν.

Αλλά η διπλωματία δεν είναι τηλεοπτικό πλατό. Και οι σύμμαχοι δεν είναι κομπάρσοι.

Εδώ βρίσκεται και το πρόβλημα για τη Μελόνι. Η ίδια επένδυσε στη σχέση με τον Τραμπ ως στοιχείο διεθνούς κύρους. Ήθελε να είναι η Ευρωπαία που μπορεί να του μιλά. Να τον καταλαβαίνει. Να τον συγκρατεί. Να εξασφαλίζει πρόσβαση εκεί όπου άλλοι Ευρωπαίοι έβρισκαν κλειστές πόρτες.

Τώρα όμως το ίδιο αυτό κεφάλαιο γίνεται βάρος. Η εικόνα της «γέφυρας» με την Ουάσιγκτον τρίζει, γιατί ο άνθρωπος στην άλλη πλευρά της γέφυρας δείχνει πρόθυμος να την ανατινάξει για μια ατάκα.

Βεβαίως, στην πολιτική οι σχέσεις ξαναφτιάχνονται. Ο Τραμπ μπορεί αύριο να πει ότι η Μελόνι είναι ξανά «σπουδαία». Η Μελόνι μπορεί να καθίσει και πάλι μαζί του, εφόσον το επιβάλλει το ιταλικό συμφέρον. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια της προσωπικής πικρίας όταν διακυβεύονται ασφάλεια, εμπόριο, ενέργεια, ΝΑΤΟ, Μέση Ανατολή.

Όμως υπάρχει κάτι που δεν σβήνει: το αρχείο.

Το αρχείο θυμίζει τι ειπώθηκε όταν οι κάμερες άναψαν. Θυμίζει ποιος πρόσβαλε ποιον. Θυμίζει ποιος υποχρεώθηκε να απαντήσει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για τη χώρα του. Θυμίζει πότε μια συμμαχία αντιμετωπίστηκε σαν προσωπικό σόου.

Και αυτό το αρχείο, στην περίπτωση Τραμπ, μεγαλώνει συνεχώς.

Δεν πρόκειται απλώς για «αθυροστομία». Ούτε για αυθορμητισμό. Είναι μια πολιτική τεχνική: η κατασκευή πραγματικότητας μέσα από υπερβολή, αυτοθαυμασμό και προσβολή. Μια μόνιμη ανάγκη να φαίνεται ότι όλοι ζητούν κάτι από εκείνον, ότι όλοι τον χρειάζονται, ότι όλοι, τελικά, περιστρέφονται γύρω από τη δική του εικόνα.

Η Μελόνι, με την απάντησή της, προσπάθησε να κόψει αυτό το σενάριο στη μέση: «Εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ».

Μένει να φανεί αν αυτή η φράση θα είναι απλώς η άμυνα μιας ημέρας ή η αρχή μιας πιο ψυχρής, πιο ρεαλιστικής σχέσης της Ρώμης με την Ουάσιγκτον.

Το βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ, για ακόμη μία φορά, δημιούργησε ζήτημα εκεί που θα μπορούσε να υπάρχει διπλωματική διαφωνία χωρίς δημόσιο εξευτελισμό.

Και το επίσης βέβαιο είναι ότι, όσο κι αν αύριο οι σχέσεις ξαναφτιαχτούν, η φράση θα μείνει.

Διότι στην πολιτική, οι φιλίες ξεχνιούνται εύκολα όταν αλλάζουν τα συμφέροντα. Το αρχείο όμως όχι.