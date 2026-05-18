Με αποχώρηση από το ευρωπαικό πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, απειλεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεχθεί να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες για νοικοκυριά και βιομηχανίες που δυσκολεύονται εξαιτίας της εκτόξευσης του κόστους της ενέργειας.

Σε επιστολή της προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Μελόνι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει το ίδιο «πολιτικό θάρρος» στο ζήτημα της ενέργειας όπως έκανε και στον τομέα της άμυνας.

Advertisement

Advertisement

Να σημειωθεί, ότι το πρόγραμμα SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους για να φτάσουν τους στόχους του 5% του ΑΕΠ τους στο ΝΑΤΟ, όπως απαιτεί ο Τραμπ.

«Αν ορθώς θεωρούμε την άμυνα τόσο στρατηγική προτεραιότητα ώστε να δικαιολογείται η ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, τότε πρέπει να έχουμε το πολιτικό θάρρος να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ευρωπαϊκή στρατηγική προτεραιότητα», αναφέρει η επιστολή της σύμφωνα με το Euronews.

«Ελλείψει αυτής της αναγκαίας πολιτικής συνέπειας, θα ήταν πολύ δύσκολο για την ιταλική κυβέρνηση να εξηγήσει στο κοινό μία πιθανή προσφυγή στο πρόγραμμα SAFE υπό τους όρους που προβλέπονται σήμερα», έγραψε η Μελόνι.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται εν μέσω ανανεωμένων φόβων για ένα νέο ενεργειακό σοκ, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο επανάληψης της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε κλείσιμο εργοστασίων, εκτόξευση του πληθωρισμού και έκτακτες κρατικές επιδοτήσεις.

Η Μελόνι υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ζητά από τους πολίτες να στηρίξουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενώ παράλληλα εμφανίζεται αδιάφορη απέναντι στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Advertisement

Σύμφωνα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η ασφάλεια δεν πρέπει να μετριέται αποκλειστικά με στρατιωτικούς όρους, αλλά και με βάση το κατά πόσο τα εργοστάσια μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, οι οικογένειες να πληρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας και οι κυβερνήσεις να διατηρούν την οικονομική σταθερότητα.

Στο επίκεντρο η ρήτρα διαφυγής

Στο επίκεντρο του αιτήματος της Ρώμης βρίσκεται η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υιοθετήθηκε στις 8 Ιουλίου και επιτρέπει στα κράτη-μέλη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία ώστε να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες υπό έκτακτες συνθήκες.

Η Μελόνι σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες είχαν ήδη δείξει διάθεση χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στις αυξανόμενες ανησυχίες για τη στρατιωτική ετοιμότητα της Ευρώπης. Η Ιταλία ζητά πλέον ανάλογη ευελιξία και για τα έκτακτα μέτρα στήριξης στον τομέα της ενέργειας.

Advertisement

Η πρωθυπουργός, της οποίας το συντηρητικό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με άνιση δημόσια στήριξη ως προς την αύξηση των αμυντικών δαπανών, σε μια περίοδο όπου πολλοί ψηφοφόροι εξακολουθούν να επικεντρώνονται στο αυξανόμενο κόστος ζωής.

«Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε στα μάτια των πολιτών μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει δημοσιονομική ευελιξία για την ασφάλεια και την άμυνα με τη στενή έννοια, αλλά όχι για την προστασία οικογενειών, εργαζομένων και επιχειρήσεων από μία νέα ενεργειακή κρίση που απειλεί να πλήξει σοβαρά την πραγματική οικονομία», αναφέρεται στην επιστολή.

Η Ιταλία διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ελλάδα, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια της Ρώμης για μεγάλης κλίμακας επιδοτήσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανόνων.

Advertisement

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε στις 14 Μαΐου ότι ζήτησε διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το αν η Ιταλία θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό ταμείο προμηθειών οπλικών συστημάτων, σημειώνοντας ότι η Ρώμη έχει προθεσμία έως το τέλος του μήνα για να αποφασίσει αν θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχήμα.