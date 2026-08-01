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Η πλευρά της Ωνάση καταγγέλλει έλλειψη διαφάνειας στα οικονομικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι οι επιδόσεις της επιχείρησης είναι κατώτερες των προσδοκιών.

Η διοίκηση του Γιαν Τοπς απορρίπτει τις κατηγορίες περί αδιαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούνται όλες οι θεσμοθετημένες διαδικασίες ενημέρωσης των μετόχων.

Το Εμπορικό Δικαστήριο του Άμστερνταμ ανέβαλε την απόφαση, προτρέποντας τις δύο πλευρές να αναζητήσουν μια εξωδικαστική συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς τους.

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Μια επιχειρηματική και αθλητική σχέση πολλών ετών, η οποία οικοδομήθηκε γύρω από τα ακριβότερα άλογα και τις λαμπερότερες διοργανώσεις ιππασίας στον κόσμο, μετατρέπεται πλέον σε σκληρή δικαστική σύγκρουση.

Η Αθηνά Ωνάση, μέσω της εταιρείας συμμετοχών της, Corvallis, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Ολλανδό πρώην πρωταθλητή της ιππασίας και επιχειρηματία Γιαν Τοπς. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια επένδυση περίπου 63 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, σύμφωνα με την πλευρά της Ελληνίδας κληρονόμου, δεν συνοδεύτηκε από την πληροφόρηση, τη διαφάνεια και την οικονομική απόδοση που είχε συμφωνηθεί.

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Η μεγάλη επένδυση του 2022

Το 2022 η Corvallis απέκτησε περίπου το 25% της εταιρείας του Γιαν Τοπς, η οποία ελέγχει το Global Champions Tour και το Global Champions League, καταβάλλοντας 63 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δύο από τις σημαντικότερες και πιο εμπορικές διοργανώσεις υπερπήδησης εμποδίων διεθνώς, με αγώνες σε μεγάλες πόλεις και πολυτελείς προορισμούς, υψηλά χρηματικά έπαθλα, τηλεοπτικά δικαιώματα και ισχυρούς χορηγούς.

Ο Γιαν Τοπς, χρυσός Ολυμπιονίκης με την ολλανδική ομάδα το 1992, ίδρυσε το Global Champions Tour το 2006 και θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν την οικονομική και οργανωτική φυσιογνωμία της διεθνούς ιππασίας.

Η Αθηνά Ωνάση δεν ήταν μια άσχετη επενδύτρια. Ασχολείται επί χρόνια με την ιππασία, συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες και διατηρούσε στενή επαγγελματική συνεργασία με τον Τοπς. Η συμφωνία, επομένως, εμφανιζόταν αρχικά ως φυσική συνέχεια της κοινής τους πορείας.

Τι καταγγέλλει η πλευρά Ωνάση

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Η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση υποστηρίζει ότι δεν λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αξιολογήσει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Ζητά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πληρέστερη πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία, εταιρικές αποφάσεις, συμβάσεις, αμοιβές και δαπάνες. Υποστηρίζει ακόμη ότι η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης δυσκολεύει όχι μόνο την άσκηση των δικαιωμάτων της ως μετόχου, αλλά και μια πιθανή πώληση του ποσοστού της.

Ο ολλανδικός Τύπος έχει μεταδώσει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα από το 2023 και μετά ήταν κατώτερα των προσδοκιών, με ζημιές αντί για τα κέρδη εκατομμυρίων που είχαν προβλεφθεί όταν πραγματοποιήθηκε η επένδυση.

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Στα επίμαχα ζητήματα φέρεται να περιλαμβάνεται και πάγια αποζημίωση ταξιδιωτικών εξόδων για τον Γιαν Τοπς, η οποία μπορούσε να φτάνει έως τις 300.000 ευρώ τον χρόνο. Αναφέρεται επίσης ότι ενδιαφερόμενος αγοραστής για το ποσοστό της Ωνάση αποσύρθηκε επειδή δεν είχε την οικονομική πληροφόρηση που θεωρούσε απαραίτητη. Πρόκειται, πάντως, για ισχυρισμούς και πληροφορίες που αποτελούν μέρος της αντιδικίας και δεν συνιστούν τελεσίδικα δικαστικά ευρήματα.

Τι απαντά η εταιρεία του Γιαν Τοπς

Η διοίκηση της εταιρείας απορρίπτει τις κατηγορίες περί αδιαφάνειας.

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Υποστηρίζει ότι η Corvallis λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και οι υπόλοιποι μέτοχοι μειοψηφίας, ενώ διαθέτει εκπρόσωπο στο Εποπτικό Συμβούλιο. Επισημαίνει ακόμη ότι οι συνεδριάσεις καταγράφονται και ότι υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες ενημέρωσης.

Η πλευρά Τοπς υποστηρίζει επίσης ότι η παρατεταμένη αντιδικία αφαιρεί χρόνο, χρήματα και ανθρώπινους πόρους από τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η παρέμβαση του δικαστηρίου

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Η υπόθεση συζητήθηκε σε πρώτο στάδιο ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ, σε ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

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Το δικαστήριο δεν εξέδωσε οριστική απόφαση. Αντίθετα, ανέβαλε τη συνέχεια της διαδικασίας για τρεις εβδομάδες, δίνοντας στις δύο πλευρές χρόνο να διερευνήσουν μια εξωδικαστική συμφωνία.

Μέλος του δικαστηρίου παρομοίασε χαρακτηριστικά τη σχέση τους με έναν «γάμο» στον οποίο οι δύο πλευρές παραμένουν εγκλωβισμένες, χωρίς όμως να έχουν αποφασίσει το «διαζύγιο». Η παρατήρηση δείχνει ότι οι δικαστές θεωρούν ακόμη πιθανή μια συμφωνία για την αποχώρηση της Ωνάση, την εξαγορά του ποσοστού της ή την αλλαγή των όρων εταιρικής διακυβέρνησης.

Τι επιδιώκει τώρα η Αθηνά Ωνάση

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Συνεργάτης της ανέφερε μετά τη διαδικασία ότι βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξία της επένδυσής της.

Αυτό σημαίνει ότι η Αθηνά Ωνάση δεν φαίνεται να επιδιώκει απλώς μια δημόσια σύγκρουση με τον πρώην στενό συνεργάτη της. Θέλει είτε να αποκτήσει πλήρη έλεγχο και γνώση των οικονομικών δεδομένων είτε να μπορέσει να πουλήσει το ποσοστό της χωρίς να υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν ένα κοινό συμφέρον: να μη μειωθεί ακόμη περισσότερο η αξία της εταιρείας. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν θα βρεθεί συμβιβασμός ή εάν η διαμάχη θα οδηγηθεί σε πλήρη δικαστική έρευνα, με εξέταση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και προσώπων που συμμετείχαν στη διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, η άλλοτε στενή σχέση της Αθηνάς Ωνάση με έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες της παγκόσμιας ιππασίας έχει πλέον διαρραγεί. Και αυτή τη φορά το διακύβευμα δεν είναι ένα μετάλλιο ή ένα πανάκριβο άλογο, αλλά μια επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.