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Ο ανώτατος αξιωματικός παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε βιντεοσκοπημένη κατάθεση, αφού προηγουμένως απέτυχε σε διαδοχικές εξετάσεις με ανιχνευτή ψεύδους κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο Σίλβια μετέφερε μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών και προσωπικών συναντήσεων, ενώ κατηγορείται για σκόπιμη διαγραφή ψηφιακών ιχνών επικοινωνίας.

Η αποπομπή του εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Πενταγώνου για την πάταξη των διαρροών και τον περιορισμό της πρόσβασης του Τύπου σε απόρρητα δεδομένα.

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Ο Αμερικανός αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του με απόφαση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατηγορούμενος για τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών που αφορούν το Ιράν και την Ουκρανία σε δημοσιογράφους δύο διαφορετικών μέσων ενημέρωσης.

Καρατομήθηκε αντιστράτηγος των ΗΠΑ για διαρροή πληροφοριών



Σύμφωνα με εσωτερική έκθεση έρευνας που περιήλθε στην κατοχή του Axios, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος και ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές στρατιωτικών επιχειρήσεων του Πενταγώνου παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε βιντεοσκοπημένη κατάθεση, αφού προηγουμένως είχε αποτύχει σε τέσσερις εξετάσεις με ανιχνευτή ψεύδους.

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Η σχετική έκθεση επισημαίνει ότι ο αντιστράτηγος αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στις εξετάσεις πολυγράφου και του καταλογίζει μη εξουσιοδοτημένες αποκαλύψεις προς τον Τύπο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ίδιος συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, απάντησε στις ερωτήσεις των ερευνητών για τις επαφές του με δημοσιογράφους και παρέδωσε το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο για εγκληματολογικό έλεγχο.

Η αποπομπή του διατάχθηκε απευθείας από τον υπουργό Άμυνας στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής που έχει υιοθετήσει το Πεντάγωνο για την πάταξη των διαρροών από ανώτατα στελέχη.

Σύμφωνα με την έκθεση και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι διαρροές φέρεται να ξεκίνησαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025, πριν ακόμη περιοριστεί η πρόσβαση μεγάλων μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

Exclusive: Fired general admitted to leaking classified Iran and Ukraine info, report says https://t.co/uBxSOTINzy — Axios (@axios) October 29, 2026

Οι επαφές συνεχίστηκαν στη συνέχεια μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal, ενώ καταγράφεται και μία συνάντηση σε εστιατόριο, στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επειδή είχε ανακληθεί η άδεια πρόσβασης του συγκεκριμένου δημοσιογράφου στο Πεντάγωνο.

Κατά τη διάρκειά της, ο Σίλβια φέρεται να χρησιμοποίησε σημειώσεις που είχε κρατήσει μελετώντας μια απόρρητη έκθεση, προκειμένου να μεταφέρει προφορικά πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο δημοσιογράφος, του οποίου το όνομα έχει απαλειφθεί από το έγγραφο, εργαζόταν πάνω στη συγγραφή βιβλίου και είχε συναντηθεί δύο φορές με τον αντιστράτηγο.

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Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο Σίλβια δεν είχε συντονίσει τις συναντήσεις με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Πενταγώνου ούτε είχε ζητήσει προηγούμενο έλεγχο των πληροφοριών που επρόκειτο να μεταφέρει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της έρευνας που αφορά τις επικοινωνίες μέσω Signal. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ο Σίλβια διέγραψε σκόπιμα τα ίχνη επικοινωνίας του με έναν από τους δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας την ενέργεια ως ατύχημα.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάποια στιγμή μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, ο αντιστράτηγος έλαβε μηνύματα μέσω Signal από πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θυμόταν το ακριβές περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά εκτιμούσε ότι σχετίζονταν με το Ιράν. Υποστήριξε επίσης ότι δεν απάντησε, αλλά επέλεξε να διαγράψει το μήνυμα. Κατά τη διαδικασία, όπως ισχυρίστηκε, θεωρεί ότι διέγραψε κατά λάθος ολόκληρη τη συνομιλία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τα καταγεγραμμένα μηνύματα και οι κλήσεις μέσω Signal που θα υπήρχαν στο προσωπικό του τηλέφωνο.

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Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι, σε άλλη περίπτωση, ο Σίλβια παραδέχθηκε πως ήταν ένας από τους 20 αξιωματούχους που είχαν χρησιμοποιηθεί ως πηγές σε δημοσίευμα επικριτικό απέναντι στην ηγεσία του Πενταγώνου.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της στρατιωτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, ο εκτελών χρέη υπουργού Στρατού, Ανταμ Τελ, και το γραφείο του άσκησαν πιέσεις στο διακλαδικό επιτελείο για την έκδοση ανακοίνωσης στήριξης του Σίλβια, με στόχο να περιοριστεί η ζημιά από ενδεχόμενες μελλοντικές αποκαλύψεις για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Η ανακοίνωση τελικά αποσύρθηκε, όταν πρόσωπο από το υπουργείο Αμυνας ενημέρωσε το επιτελείο για τους λόγους της απομάκρυνσης του αντιστράτηγου.

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Ωστόσο, αξιωματούχος του Στρατού διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί παρέμβασης του γραφείου Τελ. «Πρόκειται για την τελευταία πράξη μιας συντονισμένης εκστρατείας ψεμάτων με στόχο την πρόκληση χάους», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ο εκτελών χρέη υπουργού Τελ και το γραφείο του δεν υποστήριξαν την έκδοση καμίας ανακοίνωσης σχετικά με τον αντιστράτηγο Σίλβια. Ολόκληρο αυτό το αφήγημα είναι ψευδές».

Η απομάκρυνση του Σίλβια αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην εκστρατεία της ηγεσίας του Πενταγώνου κατά των διαρροών προς τα μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούλιο, το υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με αποστολή τον εντοπισμό όσων διαρρέουν πληροφορίες από το Πεντάγωνο. Παράλληλα, ζήτησε από τη νομική υπηρεσία του υπουργείου να δώσει προτεραιότητα στις διώξεις για μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση πληροφοριών προς δημοσιογράφους.

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Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών στην πρόσβαση του Τύπου στο Πεντάγωνο. Ηδη από το 2025, αρκετοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του υπουργείου Αμυνας και εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης είχαν παραδώσει τις διαπιστεύσεις τους, αντιδρώντας στους νέους περιοριστικούς κανόνες.

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Το Axios αναφέρει ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Σίλβια μέσω τηλεφωνικής κλήσης, μηνύματος στον τηλεφωνητή και γραπτού μηνύματος, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.