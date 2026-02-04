Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν το αίτημα της Τεχεράνης για αλλαγή της τοποθεσίας και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αδιέξοδο στη διπλωματική διαδικασία και ενδέχεται να αυξήσει τις πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει ακόμη και στρατιωτική παρέμβαση.

Όπως συμφωνήθηκε αρχικά, η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών. Ωστόσο, την Τρίτη το Ιράν πρότεινε να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο Ομάν και να διεξαχθούν σε διμερές πλαίσιο, προκειμένου να επικεντρωθούν αποκλειστικά στα πυρηνικά ζητήματα, χωρίς να περιλαμβάνονται θέματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Όπως μεταδίδει το AXIOS, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξέτασαν το αίτημα, αλλά αποφάσισαν να το απορρίψουν. Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, «Τους είπαμε: ή έτσι ή τίποτα, και αυτοί απάντησαν “εντάξει, τότε τίποτα”». η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, αν το Ιράν συμφωνήσει να επιστρέψει στην αρχική μορφή των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συναντηθούν είτε αυτήν είτε την επόμενη εβδομάδα.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία», τόνισε ο αξιωματούχος, υπαινισσόμενος τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση. Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στο πλαίσιο των διεργασιών, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Από εκεί σχεδιάζουν προς το παρόν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι, αντί να συναντήσουν απευθείας τους Ιρανούς.