Ο Λευκός Οίκος φαίνεται «ενοχλημένος» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios. Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να έστειλε αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι η εξόντωση κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο.

Η αντίδραση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, τόσο για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα όσο και για τη γενικότερη περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα εκνευρισμένοι εμφανίζονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, το Ισραήλ σκότωσε τον Ραέντ Σαάντ, υπαρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας προκάλεσε συνολικά τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ δεν διαβουλεύθηκε με τις ΗΠΑ πριν από το πλήγμα, με ανώτερο αξιωματούχο να περιγράφει το μήνυμα του Λευκού Οίκου ως εξής: «Το μήνυμα ήταν: “Αν θέλεις να καταστρέψεις τη φήμη σου και να δείξεις ότι δεν τηρείς συμφωνίες, προχώρα. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί η φήμη του προέδρου Τραμπ, που μεσολάβησε για τη συμφωνία”».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο και ότι ορισμένες αραβικές χώρες θεωρούν την ενέργεια παραβίαση της εκεχειρίας. Από την ισραηλινή πλευρά, υπογραμμίζεται ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία με επιθέσεις σε στρατιώτες και παράνομη διακίνηση όπλων, ενώ η εξόντωση του Σαάντ ήταν «απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις» για να διασφαλιστεί η συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός.

Η ένταση Λευκού Οίκου–Ισραήλ δεν περιορίζεται στη Γάζα. Στη Συρία, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι οι ισραηλινές επιθέσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες στήριξης της de facto κυβέρνησης Αλ Σάρα και δυσχεραίνουν την επίτευξη νέας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Παράλληλα, στη Δυτική Όχθη, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν για τη βία των εποίκων κατά των Παλαιστινίων, θεωρώντας ότι η ισραηλινή πολιτική υπονομεύει τις προσπάθειες επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ, ιδιαίτερα με τη Σαουδική Αραβία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Δεν ζητούμε από τον Νετανιάχου να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Του ζητάμε να μην κάνει κινήσεις που στον αραβικό κόσμο εκλαμβάνονται ως προκλήσεις». Στη Γάζα, ο Λευκός Οίκος κρίνει την ισραηλινή ηγεσία «βραχυπρόθεσμη» και ζητά μεγαλύτερη συνεργασία για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, που προβλέπει αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επικεντρωθούν στην αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ–αραβικού κόσμου και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες, η περιφερειακή δυσπιστία απέναντι στον Νετανιάχου παραμένει έντονη, με παραδείγματα όπως η έντονη αιγυπτιακή αντίδραση σε προσπάθεια συνάντησης με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση. Αν όμως ο Νετανιάχου δεν επιθυμεί να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα για αποκλιμάκωση, δεν πρόκειται να σπαταλήσουμε χρόνο προσπαθώντας να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ», κατέληξε Αμερικανός αξιωματούχος.