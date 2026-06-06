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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χρησιμοποιεί πλέον την τεχνητή νοημοσύνη απλώς ως εργαλείο εικόνας. Τη χρησιμοποιεί ως προέκταση της πολιτικής του σκηνής: εκεί όπου η πραγματικότητα, η υπερβολή, η σάτιρα και η αυτοαποθέωση μπλέκονται μέχρι να γίνουν ένα ενιαίο ψηφιακό θέαμα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της HuffPost US, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social ένα μουσικό βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ένα τραγούδι τον αποθεώνει με τον στίχο ότι «όπου κι αν πηγαίνει, τον αγαπούν».



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Το τραγούδι αποδίδεται στον Άντονι Κονσταντίνο, υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος στηρίζεται από τον Τραμπ. Ο ίδιος φέρεται να έγραψε στα social media ότι είναι περήφανος για την υποστήριξη του προέδρου και ότι έγραψε το τραγούδι για εκείνον.



Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, δεν αφήνει πολλά στη φαντασία. Το επώνυμο «Τραμπ» ακούγεται δεκάδες φορές, ενώ το όνομα «Ντόναλντ» επαναλαμβάνεται σχεδόν εμμονικά. Η αισθητική του θυμίζει περισσότερο πολιτικό meme παρά παραδοσιακό προεκλογικό υλικό: ο Τραμπ εμφανίζεται να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, να βρίσκεται στο φεγγάρι με διαστημική στολή, να ιππεύει καμήλα, να οδηγεί μοτοσικλέτα στην Ινδία και να καβαλά λιοντάρι.



Σε άλλες σκηνές, το πρόσωπό του εμφανίζεται στο Βόρειο Σέλας, σε πίτσα πεπερόνι και σε ένα κόκκινο διώροφο λεωφορείο της Βρετανίας. Υπάρχει ακόμη και αναφορά σε ένα μελλοντικό θέαμα: τον Τραμπ μπροστά από τον Λευκό Οίκο, σε εκδήλωση UFC που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.



Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το βίντεο. Βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Τραμπ έχει μετατρέψει τα AI-generated στιγμιότυπα σε σταθερό κομμάτι της δημόσιας παρουσίας του. Κατά καιρούς έχει μοιραστεί εικόνες ή βίντεο που τον παρουσιάζουν σε ρόλους σχεδόν μυθικούς, υπερβολικούς ή προκλητικά αυτοαναφορικούς: άλλοτε ως θρησκευτική φιγούρα, άλλοτε ως «βασιλιά», άλλοτε ως ήρωα δράσης, άλλοτε ως πρωταγωνιστή ενός φαντασιακού σύμπαντος όπου όλα περιστρέφονται γύρω από εκείνον.



Trump posts a very normal video on Truth Social.pic.twitter.com/irO5c0eZE6 — Clash Report (@clashreport) June 6, 2026

Αυτό το μοτίβο δεν είναι τυχαίο. Η τεχνητή νοημοσύνη του προσφέρει κάτι που τα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούσαν να του δώσουν με την ίδια ευκολία: έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς, χωρίς αντιστάσεις, χωρίς αντίλογο. Σε αυτόν τον κόσμο, ο Τραμπ μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολιτικός, celebrity, σύμβολο, καρικατούρα και meme. Και κυρίως, μπορεί να ελέγχει πλήρως την εικόνα του.



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Η πολιτική του επικοινωνία βασίστηκε ανέκαθεν στην υπερβολή, στην πρόκληση και στην ικανότητα να παράγει διαρκώς εικόνες που συζητιούνται. Η διαφορά είναι ότι τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει αυτή τη στρατηγική πιο γρήγορη, πιο θεαματική και πιο ανεξέλεγκτη. Δεν χρειάζεται πραγματικό γεγονός για να υπάρξει πολιτικό μήνυμα. Αρκεί ένα βίντεο που μοιάζει αληθοφανές, αστείο ή εξωφρενικό ώστε να γίνει viral.



Και αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής Τραμπ στην εποχή της AI: η πολιτική δεν παρουσιάζεται απλώς ως αφήγημα, αλλά ως ατελείωτο feed εικόνων. Κάθε ανάρτηση μπορεί να είναι διαφήμιση, τρολάρισμα, αυτοθαυμασμός και πρόκληση ταυτόχρονα.



Το νέο βίντεο, λοιπόν, μπορεί να μοιάζει με ακόμη ένα παράξενο στιγμιότυπο από το σύμπαν του Truth Social. Στην πραγματικότητα, όμως, δείχνει κάτι μεγαλύτερο: έναν πρόεδρο που αντιλαμβάνεται την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως τεχνολογία, αλλά ως μηχανή παραγωγής πολιτικού μύθου.

Και στον μύθο αυτόν, όπως φαίνεται, ο ίδιος θέλει πάντα να είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής.

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