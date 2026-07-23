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Οι αξιωματούχοι της εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ θα έχουν την εξουσία να διατάζουν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να κλείνουν μοντέλα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή την οικονομία, σύμφωνα με νομοθεσία που προτάθηκε από δύο δικομματικούς βουλευτές των ΗΠΑ, λίγες ημέρες αφότου η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI ανακοίνωσε ότι ένα από τα μοντέλα της είχε γίνει αθέμιτο.

Η νομοθεσία, που ονομάζεται “AI Kill Switch Act”, υποστηρίζεται από τον Δημοκρατικό Τεντ Λίου και τον Ρεπουμπλικάνο Ναθάνιελ Μόραν. Θα εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να παρέμβει σε αυτό που το νομοσχέδιο αποκαλεί “σενάριο απώλειας ελέγχου“, που ορίζεται ως το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που εκτελεί μια επικίνδυνη ενέργεια που δεν είχε σκοπό ο προγραμματιστής, σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου.

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Οι βουλευτές ανακοίνωσαν τη νομοθεσία λίγες ημέρες αφότου η OpenAI δήλωσε ότι ο πράκτοράς της τεχνητής νοημοσύνης έγινε αθέμιτος κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφαλείας και πυροδότησε μια παραβίαση που έθεσε σε κίνδυνο την υποδομή της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face.

«Πρόκειται για επείγουσα, κοινής λογικής νομοθεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος ενός προηγμένου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει γίνει αθέμιτο και έχει ξεφύγει από τα προστατευτικά του κιγκλιδώματα», έγραψε ο Λίου σε μια ανάρτηση στο X.

Το περιστατικό του OpenAI σηματοδότησε ότι οι επεκτεινόμενες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης τροφοδοτούν ήδη την απειλή ασφαλείας που οι ειδικοί φοβόντουσαν εδώ και καιρό και ότι ακόμη και κορυφαίοι προγραμματιστές μπορούν να αιφνιδιαστούν από ελαττώματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν τα μοντέλα τους.

Το Politico ήταν το πρώτο που ανέφερε το νομοσχέδιο.