Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 27χρονος Αυστραλός τουρίστας δέχθηκε δεκαετή απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία έπειτα από τη σύλληψή του για σεξουαλική πράξη σε δημόσια θέα στο Μπαλί.

Οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα στο διεθνές αεροδρόμιο καθώς προσπαθούσε να αναχωρήσει για την πατρίδα του μετά το περιστατικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, οδηγώντας τους κατοίκους στη διενέργεια τελετής εξαγνισμού για την απομάκρυνση της αρνητικής ενέργειας από το σημείο.

Η ινδονησιακή νομοθεσία τιμωρεί αυστηρά τις δημόσιες άσεμνες πράξεις, επιβάλλοντας στους παραβάτες αλλοδαπούς διοικητικές κυρώσεις αλλά και πιθανές ποινικές συνέπειες για τη συμπεριφορά τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με δεκαετή απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία «πλήρωσε» ένας 27χρονος Αυστραλός τουρίστας την απόφασή του να κάνει σεξ σε δημόσια θέα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Μπαλί.

Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στις 22 Αυγούστου να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με μια γυναίκα που είχε γνωρίσει λίγο νωρίτερα, στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Βόρειο Κούτα.

Advertisement

Advertisement

Ο 27χρονος επιχείρησε να επιστρέψει στην Αυστραλία στις 25 Αυγούστου, όμως συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαλί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέμεινε υπό κράτηση για περίπου δύο εβδομάδες, πριν του επιβληθεί η απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

Η ποινή σημαίνει ότι ο Άσπιναλ δεν θα μπορεί να επισκεφθεί ξανά την Ινδονησία για τα επόμενα δέκα χρόνια, ανεξάρτητα από τον λόγο ή την ιδιότητα υπό την οποία θα επιχειρούσε να εισέλθει στη χώρα.

Η γυναίκα που εμφανίζεται μαζί του στο βίντεο δεν έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Πιστεύεται, ωστόσο, ότι είναι επίσης αλλοδαπή και ότι πριν από το περιστατικό έπινε μαζί με τον Αυστραλό.

Το ζευγάρι έγινε αντιληπτό από μια κάτοικο της περιοχής, η οποία περνούσε από το σημείο προκειμένου να πάει για προσευχή. Η γυναίκα τούς ζήτησε να σταματήσουν, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνοι την αγνόησαν και συνέχισαν, με το περιστατικό να διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, κάτοικοι πραγματοποίησαν τελετή εξαγνισμού στο σημείο, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, να «καθαρίσουν» τον χώρο από την κακή ενέργεια που θεωρούσαν ότι άφησε πίσω του το περιστατικό.

Στην Ινδονησία οι δημόσιες άσεμνες πράξεις και το σεξ εκτός γάμου αντιμετωπίζονται αυστηρά από τη νομοθεσία. Παρότι το Μπαλί είναι στην πλειονότητά του ινδουιστικό, αποτελεί τμήμα της Ινδονησίας, μιας χώρας με μουσουλμανική πλειοψηφία και συντηρητικό νομικό και κοινωνικό πλαίσιο σε ζητήματα που αφορούν το σεξ και την πορνογραφία.

Οι αλλοδαποί που παραβιάζουν τους σχετικούς νόμους μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με διοικητικές κυρώσεις, αλλά και με ποινικές συνέπειες.