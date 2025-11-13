Την επίσημη απολογία του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama» ετοιμάζει το βρετανικό BBC σε μια προσπάθεια να αποφύγει το δικαστικό πόλεμο με τον αμερικανό πρόεδρο ο οποίος ζητά 1 δισ. δολάρια ως αποζημίωση.

Το επίμαχο θέμα εντοπίζεται σε αποσπάσματα της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο προκαλώντας ανεπανάληπτο χάος και αναρχία.

Advertisement

Advertisement

Οι νομικοί σύμβουλοι του βρετανικού δικτύου έχουν ήδη συντάξει το κείμενο της συγγνώμης και, σύμφωνα με όσα διαρρέουν, σήμερα πραγματοποιούν τις τελευταίες διορθώσεις, με σκοπό να αποσταλεί στον Τραμπ εντός της ημέρας ή, το αργότερο, έως αύριο Παρασκευή.

Όμως η συγνώμη του BBC, αν και επίσημη, μπορεί να μην αποτρέψει τον Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του ότι θα κινηθεί νομικά, καθώς εκπρόσωπός του χαρακτήρισε χθες το BBC «μηχανισμό αριστερής προπαγάνδας». Κάτι τέτοιο θα τίναζε οικονομικά στον αέρα το βρετανικό δίκτυο, το οποίο θα αναγκάζοταν να προχωρήσει σε τεράστιες περικοπές για να ανταπεξέλθει οικονομικά.

Ίσως όμως, το σενάριο ο Τραμπ να αποδεχθεί τη συγνώμη, κλωνίσει ακόμη περισσότερο το BBC καθώς δεν αποκλείεται να ζητηθούν από την διοίκηση παραχωρήσεις ως προς την ελευθερία του λόγου και τις αξίες του σταθμού κάτι που θα κλωνίσει οριστικά την αξιοπιστία του.