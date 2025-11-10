Η υπόθεση του μονταρισμένου βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ που προβλήθηκε από το BBC έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στη Βρετανία, οδηγώντας σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών και σε σοβαρές συζητήσεις για την αξιοπιστία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το ζήτημα έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις σε πολιτικό, νομικό και κοινωνικό επίπεδο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη διαχείριση των ειδήσεων από το BBC.

Η απειλή Τραμπ για αγωγή 1 δισ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το BBC με νομικές ενέργειες ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων λόγω της παραπλανητικής επεξεργασίας της ομιλίας του σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama. Η επιστολή, που συντάχθηκε από τη νομική ομάδα του Τραμπ, ζητά από το BBC να απαντήσει μέχρι τις 5 μ.μ. EST της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου (12:00 ώρα Ελλάδας), προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Αμερικανός πρόεδρος θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του για αποζημίωση.

Η νομική ομάδα υποστηρίζει ότι η εκπομπή παραποίησε σκόπιμα την ομιλία του Τραμπ για να δώσει την εντύπωση ότι καλούσε σε βία, προσπαθώντας έτσι να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος των δικηγόρων δήλωσε στο NBC: «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνους όσους διακινούν ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση».

Από την πλευρά του, το BBC ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την επιστολή και θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνο, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε επίσης για σχόλιο στην εξωτερική νομική ομάδα του Τραμπ.

Η συγγνώμη του προέδρου του BBC

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, απέστειλε επιστολή στη Βουλή των Κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι το μοντάζ της ομιλίας του Τραμπ δημιούργησε παραπλανητική εντύπωση. Ο Σαχ παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα «λάθος κρίσης» και υπογράμμισε ότι το BBC θα έπρεπε να είχε αναλάβει άμεσα δράση όταν η υπόθεση επανεξετάστηκε εσωτερικά.

Στην επιστολή, ο Σαχ σημείωσε ότι το BBC δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα αμεροληψίας. Επιπλέον, τόνισε ότι το λάθος δεν ήταν αποτέλεσμα κακής πρόθεσης αλλά κακής κρίσης στο μοντάζ, το οποίο έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ καλούσε σε βίαιες ενέργειες την ημέρα που διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Ο Σαχ επίσης υπερασπίστηκε τους δημοσιογράφους του BBC, δηλώνοντας ότι το λάθος δεν πρέπει να γενικεύεται για όλη την ομάδα, η οποία καθημερινά παράγει αξιόπιστο και αμερόληπτο περιεχόμενο.

Το «πειραγμένο» βίντεο και οι συνέπειες

Η εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, συνδύασε αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ, αφαιρώντας σημεία όπου ο ίδιος ζητούσε από τους υποστηρικτές του να κινηθούν «ειρηνικά και πατριωτικά». Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι ο Τραμπ υποκινούσε σε βία.

Η εκπομπή προκάλεσε πάνω από 500 καταγγελίες τηλεθεατών και έντονη κριτική από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Η εκπρόσωπος του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «100% ψευδείς ειδήσεις» και «εσκεμμένη παραπληροφόρηση».

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο την παραποίηση της ομιλίας του Τραμπ, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εσωτερικής αναφοράς που κατέγραψε προβλήματα του BBC σε άλλα θέματα, όπως η κάλυψη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και ζητήματα διεμφυλικών ατόμων.

Παραιτήσεις και πολιτική αντίδραση

Η υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για τα λάθη. Οι παραιτήσεις αυτές υπογραμμίζουν την σοβαρότητα της κρίσης αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει το BBC.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση της Βρετανίας έχουν ζητήσει εξηγήσεις και αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί ο βασιλικός χάρτης του BBC και θα επανεξεταστεί το μοντέλο χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι «η ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ και επικεφαλής του κόμματος Reform UK, προειδοποίησε ότι αν το BBC δεν αποκαταστήσει την αξιοπιστία του, χιλιάδες πολίτες θα αρνηθούν να πληρώσουν το τέλος τηλεθέασης.

Η αξιοπιστία του BBC στο επίκεντρο

Η υπόθεση αυτή έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αξιοπιστία του BBC ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η διάβρωση της εμπιστοσύνης του κοινού συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας χρηματοδότησης του οργανισμού.

Η συγγνώμη του Σαμίρ Σαχ και οι διορθώσεις στο εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας δείχνουν προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, αλλά η κρίση φαίνεται ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια. Η υπόθεση αυτή αποτελεί υπενθύμιση ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι δημόσιοι οργανισμοί ενημέρωσης δεν είναι άτρωτοι απέναντι σε λάθη και ότι η διαφάνεια και η ταχύτητα στην αντιμετώπισή τους είναι κρίσιμες για τη δημόσια εμπιστοσύνη.

