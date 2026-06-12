Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ ερευνούν ένα τεράστιο «8647» που σχηματίστηκε στο γρασίδι του National Mall την Πέμπτη (11/6), αριθμός που γενικά χρησιμοποιείται για να εκφράσει αντίθεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν αρκετές φωτογραφίες από κάμερα που έχει τοποθετηθεί στην κορυφή του Μνημείου της Ουάσινγκτον και δείχνουν τους συγκεκριμένους αριθμούς να έχουν σχηματιστεί στο ξεραμένο γρασίδι σε μεγάλο τμήμα του πάρκου, ανατολικά του Μνημείου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Advertisement

Advertisement

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι αρκετά οχήματα έκτακτης ανάγκης απέκλεισαν την περιοχή γύρω στη 1 μ.μ. τοπική ώρα και ομάδα αλεξιπτωτιστών του αμερικανικού στρατού προσγειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο Ντέιβις Ίνγκλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο cnn.com ότι «όποιος εμπλέκεται ή υποστηρίζει πολιτική βία ή μια κουλτούρα πολιτικών δολοφονιών πρέπει να καταδικάζεται με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο».

Τι σημαίνει το «8647»

Το «8647» είναι ένα πολιτικό σύνθημα που εμφανίστηκε στις ΗΠΑ και συνδέεται με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η πιο συνηθισμένη ερμηνεία είναι:

86 = αμερικανική αργκό που σημαίνει «ξεφορτώνομαι», «απομακρύνω», «διώχνω». Προέρχεται από τη γλώσσα εστιατορίων και μπαρ.

47 = αναφορά στον Τραμπ ως 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Έτσι, το 8647 συνήθως ερμηνεύεται ως «να φύγει ο Τραμπ» ή «να απομακρυνθεί ο 47ος πρόεδρος». Η διαμάχη προκύπτει επειδή ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ και κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το «86» μπορεί σε ορισμένα συμφραζόμενα να σημαίνει και «εξόντωση» ή «δολοφονία», άρα θεωρούν το «8647» πιθανή απειλή. Άλλοι αντιτείνουν ότι η συνηθέστερη σημασία είναι απλώς «διώχνω» ή «βγάζω από τη θέση του» και ότι πρόκειται για πολιτικό σύνθημα διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την έρευνα για το «8647» έχει αναλάβει η Αστυνομία Πάρκων των ΗΠΑ (US Park Police), η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες και θα συνεργαστεί με την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ όταν εντοπιστεί κάποιος ύποπτος.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζει τα σημάδια «παράλογο βανδαλισμό» που «δεν θα γίνει ανεκτός». «Κάθε απειλή κατά του Προέδρου αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα από το Υπουργείο και η Αστυνομία Πάρκων των ΗΠΑ θα διερευνήσει το περιστατικό και θα λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

(Με πληροφορίες από cnn.com)